برايتون يفوز بموهبة السويد

السبت، 06 يونيو 2026 - 21:17

كتب : FilGoal

زادوك يوهانا لاعب برايتون

أعلن نادي برايتون تعاقده رسميًا مع الجناح السويدي الشاب زادوك يوهانا قادمًا من نادي أيك ستوكهولم بعقد يمتد حتى صيف 2031، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 28 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز ومتغيرات.

ونجح برايتون في حسم سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، رغم اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بضمه، وعلى رأسها تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، حيث تردد أن نيوكاسل تقدم بعرض رسمي للحصول على خدماته.

ومن المقرر أن تصبح الصفقة سارية بشكل رسمي مع فتح باب الانتقالات الصيفية يوم 15 يونيو، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المعتادة.

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وأعرب المدرب الألماني فابيان هورتزيلر عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب، قائلًا: "أتطلع للعمل مع زادوك. بعد متابعة مبارياته وإمكاناته، أرى أنه لاعب قادر على صناعة الفارق في الثلث الهجومي الأخير من الملعب".

وأضاف: "ما زال صغير السن ويحتاج إلى الوقت للتأقلم مع النادي والدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لاعب ممتع للمشاهدة ويملك قدرات إبداعية ستنال إعجاب الجماهير".

وتابع: "يتميز بالحيوية والسرعة وحب المراوغة ومواجهة المدافعين بشكل مباشر، وهي صفات ستمنحنا إضافة كبيرة على المستوى الهجومي".

من جانبه، أكد ميكا تاكولا، رئيس قسم التعاقدات في نادي أيك، أن رحيل اللاعب يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي لتطوير المواهب الشابة وتسويقها لأندية أكبر.

وقال: "كان العمل مع زادوك شرفًا كبيرًا لنا، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة. انتقاله إلى برايتون يوفر له بيئة مثالية للتطور، وهو ما يصب أيضًا في مصلحة أيك على المدى الطويل".

أما يوهانا، فودع جماهير ناديه برسالة مؤثرة بعد موسم واحد فقط مع الفريق الأول، قائلًا: "قبل عام تقريبًا تحقق حلمي الأول بتوقيع عقدي الاحترافي مع أيك، والآن تحقق حلم آخر بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "سأحمل دائمًا معي كل ما قدمه لي النادي وسأظل ممتنًا للاعبين والمدربين والجماهير الذين دعموني طوال هذه الرحلة".

ويعد زادوك يوهانا أولى صفقات برايتون خلال سوق الانتقالات الصيفية، وسط آمال كبيرة بأن يواصل النادي نجاحه المعتاد في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة قبل تألقها على الساحة الأوروبية.

الدوري الإنجليزي السويد برايتون زادوك يوهانا
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