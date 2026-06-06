كأس العالم - إصابة جديدة تضرب الأرجنتين قبل المونديال.. وتحديد البديل خلال ساعات

السبت، 06 يونيو 2026 - 18:05

كتب : FilGoal

ليوناردو باليردي

تلقى منتخب الأرجنتين ضربة موجعة قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في كأس العالم، بعدما تأكد غياب المدافع ليوناردو باليردي رسميا عن البطولة بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة TYC الأرجنتينية أن باليردي تعرض لتمزق في عضلة السمانة بالساق اليمنى خلال المران الأخير للتانجو قبل المباراة الودية أمام هندوراس، ليعجز عن استكمال التدريبات.

وأوضح التقرير أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم قدرته على التعافي في الوقت المناسب، ما دفع الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني لاستبعاده من القائمة.

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ويأتي ذلك قبل أيام من الظهور الأول للأرجنتين في المونديال، والمقرر يوم 16 يونيو أمام منتخب الجزائر، في وقت يركز فيه الجهاز الفني على استعادة الجاهزية البدنية للاعبين وتجنب أي إصابات جديدة.

وبهذا القرار سيتعين على الجهاز الفني للأرجنتين اختيار بديل باليردي من القائمة المبدئية التي تضم 55 لاعبًا، على أن يُحسم الاسم خلال الساعات المقبلة.

وشارك باليردي أساسيا في ثلاث مباريات بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام بيرو وتشيلي والإكوادور، ويمتلك 11 مباراة دولية بقميص المنتخب، قبل أن تحرمه الإصابة من خوض حلم الظهور الأول في كأس العالم.

ليوناردو باليردي منتخب الأرجنتين
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