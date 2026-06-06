كأس العالم – التجربة الأخيرة قبل مواجهة مصر.. بلجيكا تضرب تونس بخماسية وديا

فاز منتخب بلجيكا على تونس بخمسة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعدادا لكأس العالم 2026 في أمريكا.

جيريمي دوكو النادي : مانشستر سيتي بلجيكا تونس

وأقيمت المباراة في استاد الملك بودوان في بروكسيل عاصمة بلجيكا.

وتعد المباراة هي الأخيرة لمنتخب بلجيكا قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم، ومواجهة مصر في أولى مبارياته في المونديال.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

سجل خماسية بلجيكا كل من تروسارد وشارل دي كيتيلير وكيفين دي بروين ودودي لوكيباكيو ونيكولاس راسكين.

وتلقى منتخب تونس ضربة قوية في المباراة بعد طرد لاعبه إسماعيل غربي في الدقيقة 62.

ويقع منتخب بلجيكا مع مصر في المجموعة التاسعة بجانب إيران ونيوزيلاندا.

بينما يقع منتخب تونس في المجموعة السادسة مع هولندا واليابان والسويد.