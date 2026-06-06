تقرير: توتنام يكثف مفاوضاته مع بايرن للاحتفاظ بخدمات بالينيا

السبت، 06 يونيو 2026 - 17:36

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - توتنام

يواصل توتنام هوتسبير مفاوضاته مع بايرن ميونيخ من أجل الاحتفاظ بخدمات لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا بشكل دائم بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان بالينيا قد انضم إلى توتنام على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ الصيف الماضي، ونجح في تقديم مستويات مميزة رغم الموسم الصعب الذي عاشه الفريق اللندني.

ولعب الدولي البرتغالي دورا حاسما في بقاء توتنام بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدف الفوز أمام إيفرتون في المباراة التي أبعدت الفريق عن شبح الهبوط.

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ويمتلك توتنام بندا يسمح له بشراء اللاعب نهائيا مقابل 25.9 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة النادي تسعى حاليا لإعادة التفاوض مع بايرن ميونيخ من أجل تخفيض قيمة الصفقة.

ويواجه توتنام منافسة من سبورتنج لشبونة، الذي يرغب بدوره في استعادة لاعبه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعرب روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنام، عن رغبته في استمرار بالينيا مع الفريق، بينما أشارت تقارير إلى أن اللاعب يفضل البقاء في شمال لندن كخطوته المقبلة.

ووفقا للصحفي فلوريان بليتينبيرج، فإن اللاعب يقترب من حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المفاوضات بين جميع الأطراف.

وقال بليتينبيرج: "جواو بالينيا يريد اتخاذ قرار بشأن مستقبله قريبا. الخياران المطروحان حاليا هما توتنام وسبورتنج لشبونة".

وأضاف: "المحادثات لا تزال مستمرة، وتوتنام يمتلك فرصا جيدة حاليا. لكن النادي الإنجليزي يريد إعادة التفاوض مع بايرن ميونيخ لأن خيار الشراء يبلغ 25 مليون يورو كقيمة ثابتة، مع إضافات قد ترفع المبلغ إلى 30 مليون يورو، بينما يسعى توتنام لدفع مبلغ أقل".

وأشار التقرير إلى أن بالينيا لا يدخل ضمن الخطط الأساسية للمدرب فينسنت كومباني داخل بايرن ميونيخ، رغم الأموال الكبيرة التي دفعها النادي البافاري لضمه من فولهام.

ويفضل بايرن الاعتماد على عناصر أصغر سنا في وسط الملعب خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسهم توم بيشوف، وهو ما قد يسهل خروج اللاعب البرتغالي بشكل نهائي هذا الصيف.

ويأمل توتنام في استغلال رغبة بايرن ميونيخ في بيع اللاعب من أجل التوصل لاتفاق مالي مناسب يسمح باستمرار بالينيا في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

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