خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الهاني سليمان وسموحة لفسخ تعاقده
السبت، 06 يونيو 2026 - 15:39
كتب : هاني العوضي
يقترب الهاني سليمان حارس مرمى سموحة من ترك الفريق خلال الفترة المقبلة.
الهاني سليمان
النادي : سموحة
وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيعقد جلسة مع إدارة النادي لفسخ تعاقده بالتراضي.
ويمتد عقد الهاني سليمان مع سموحة لموسم إضافي ولكن اللاعب لن يستكمل عقده.
صاحب الـ 41 عاما يلعب بصفوف سموحة منذ الانضمام إليه قادما من الاتحاد السكندري في 2019.
وشارك سليمان في 7 مباريات فقط خلال الموسم المنقضي ونجح في الخروج بشباكه نظيفة خلال مباراة واستقبل 8 أهداف.
وخلال سنواته مع سموحة، لعب الهاني سليمان 191 مباراة بقميص الفريق، ونجح في الحفاظ على شباكه خلال 58 مباراة.
وكان سليمان قد فقد مركزه الأساسي مع سموحة بعد انضمام أحمد ميهوب قادما من بيراميدز.
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