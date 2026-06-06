عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب

أجاب حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر عن عدة تساؤلات بشأن المشاركة في كأس العالم والتتويج مع فريقه بلقب الدوري المصري.

ويستعد عبد المجيد للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد أيام.

وقال حسام عبد المجيد عبر رويترز:"كأس العالم كان حلما لي بسبب حديث أخي الأكبر عن هذه البطولة معي وأنا طفل. أتذكر أنني قلت له إنني سألعب في كأس العالم. لكنني لم أتوقع أن أحقق حلم الطفولة بهذه السرعة".

وأضاف "من ​حقنا أن نرى منتخب مصر في الأدوار الإقصائية. من حق كل مشجع أن يحلم برؤية بلاده تفوز بهذه البطولة، لكن لكل فريق ظروفه الخاصة. أرى أننا نستطيع تجاوز دور المجموعات وأن نصل بعيدا في كأس العالم".

وتابع "لا نفكر في من سنواجه بل في نقاط الضعف والقوة لكل منتخبات المجموعة. نريد الفوز في كل مباراة وإن لم نفز فلا نخسر. ⁠نحاول تقديم أقصى ما لدينا بقدر الإمكان".

وواصل "المنتخب بالكامل يريد أن يذهب بعيدا في كأس العالم، وليس اللعب للتمثيل المشرف فقط. لدينا لاعبون رائعون، مرموش يلعب في مانشستر سيتي و محمد صلاح هداف ليفربول وحمزة عبد الكريم قد يلعب مع الفريق الأول لبرشلونة. ​هذه الكفاءات تجعلنا نستطيع المنافسة".

وأجاب "إيطاليا ستشارك بدلا من إيران؟ لم نشغل بالنا بهذه الشائعات. لم أركز مع هذه الأخبار وليس لنا علاقة بها".

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الشهر، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وشدد "لوكاكو وكريس وود ومهدي طارمي جميعم لاعبون بين النخبة، لكن هذا لا يعني أنني أخشاهم ​لأنني ألعب في منتخب مصر".

وأوضح "أهتم بالتفاصيل قبل هذه المباريات وأشاهد مقاطع فيديو لهم مع محلل الأداء إلى جانب ما نشاهده في المحاضرات مع المدرب حسام حسن. أهتم بالتفاصيل لكي أعرف نقاط ضعف المهاجم حتى استغلها في المواجهات المباشرة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وعن حسام حسن مدرب منتخب مصر قال مدافع الزمالك: "حسام حسن يحفزنا دائما ويقول لنا إننا نستطيع وهذا يعطينا دفعة بأننا نستطيع تقديم شيء ما لمصر".

وأضاف "لا ننظر لحسام حسن على أنه مدرب سيأتي لتدريب المنتخب ثم سيرحل يوما ما، لا الأمر مختلف. نحن سعداء أن هذا اللاعب السابق الذي يمتلك هذا التاريخ الحافل معنا. إلى جانب الأمور الفنية، فهو يعطينا الثقة بفضل خبراته وهذا العامل يساعدنا على النجاح".

وواصل "الكرة اختلفت عن كأس العالم 1990 لكنها نفس الأجواء. في مباراة هولندا كان يواجه لاعبين كبار مثل ماركو فان باستن ورود خوليت ​ورونالد كومان على قدم المساواة وهذا ما ينقله لنا".

وساهم حسام حسن عندما كان لاعبا في الحصول على ركلة جزاء في التعادل 1-1 مع هولندا ​عام 1990. وكانت هولندا قد توجت ببطولة أوروبا قبلها ⁠بعامين.

"نعيش أوقاتا صعبة في الزمالك بسبب الوضع المالي للنادي لكن كل منا كان يريد صناعة التاريخ لنفسه ولناديه الكبير. أنا أشعر بهذه المسؤولية لأنني من أبناء النادي. أقول لنفسي 'ألعب لناد كبير، يجب أن أذهب للمنتخب الوطني وسط زملائي الذين يحصلون على بطولات وأنا متوج مثلهم".

"كنا ننافس على لقب الدوري بتشكيلة تضم 11 لاعبا (ثابتا) بالإضافة لخمسة تغييرات أغلبهم من صغار السن. بالتالي كان يجب أن أحتضنهم وأساعدهم ⁠على التأقلم. إذا ​جعلتهم يفكرون في أننا لن نفوز بالبطولة... فأنا بذلك أفقدهم الأمل، لذلك كان علينا جميعا أن ندفعهم للأمام نحو الفوز باللقب".

وساهم حسام عبد المجيد في فوز الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه بعد صراع شرس مع الأهلي وبيراميدز.

وأجاب "خسارة الكونفدرالية؟ اعتدت عدم التفكير كثيرا في الماضي... كان يجب علينا نسيان المباراة ​بعد نهايتها والتفكير فيما نستطيع تحقيقه. كنت أخشى أن نفكر في خسارة النهائي فنخسر الدوري وننهي الموسم بلا بطولات. كان يجب علينا نسيان الكونفدرالية والعائد المادي الذي كان سيستفيد منه النادي.. كنا نفكر في الأهم لكي نعيد الزمالك لمكانته الطبيعية".

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.