خبر في الجول - الزمالك يبلغ محمد عاطف بالعودة لصفوف الفريق

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 23:57

كتب : عمرو نبيل

محمد عاطف - طلائع الجيش

أبلغ نادي الزمالك، محمد عاطف لاعبه المعار إلى طلائع الجيش بالعودة لصفوف الفريق تحضيرا للموسم المقبل.

ولعب الجناح الشاب في طلائع الجيش بالموسم المنصرم معارا من الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أبلغ محمد عاطف المعار لطلائع الجيش بالعودة لصفوف الفريق والتواجد بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

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وانتقل محمد عاطف إلى طلائع الجيش معارا من الزمالك لمدة موسمين، ولكن بشرط موافقة الزمالك بع نهاية الموسم الأول.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يتجع لإعادة جميع اللاعبين المعاريين خلال فترة الإعداد على أن يتم تقييم تقييمهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنهم.

ويأتي قرار الزمالك بسبب عقوبات إيقاف القيد التي يعاني منها النادي.

ولعب محمد عاطف 31 مباراة مع طلائع الجيش وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

ومن المقرر أن يعود عاطف رفقة الثلاثي: أحمد محمود المعار للاتحاد السكندري، ومصطفى الزناري المعار للبنك الأهلي، وحسام أشرف المعار لسموحة.

الزمالك طلائع الجيش محمد عاطف
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