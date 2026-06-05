مصدر من الاتحاد المصرى لكرة السلة لـ في الجول: فضلنا استمرار أجوستي لضيق الوقت

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 23:15

كتب : هاني العوضي

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة عن سبب استمرار الإسباني أجوستي بوش في مهمة المدير الفني للمنتخب الوطني.

وعاد أوجستي بوش لقيادة منتخب مصر لكرة السلة بعدما تقدم في وقت سابق باعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

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وقال مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة عبر FilGoal.com: "فضلنا استمرار أجوستى بوش مع منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم نظرا لضيق الوقت فى اختيار البديل"

وأضاف "وائل بدر سينضم للجهاز المعاون استعدادا للتصفيات التى ستقام بأنجولا يوم 2 يوليو".

وأتم تصريحاته "أجوستي بوش سيحضر عقب انتهاء ارتباطاته مع نادي ديوا يونايتد الإندونيسي، لقيادة منتخب مصر في التصفيات".

ويتولى أوجستي بوش تدريب فريق ديوا يونايتد الإندونيسي بجانب تدريبه لمنتخب مصر لكرة السلة.

وسبق لأوجستي قيادة الأهلي والزمالك في مصر بخلاف تدريبه للمنتخب الوطني.

وتوج بوش في مصر مع الأهلي والزمالك بلقب بطولة إفريقيا مرتين والدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة العربية مرة وحيدة في الفترة من 2020 وحتى 2025.

منتخب مصر لكرة السلة أجوستي بوش
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