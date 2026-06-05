نيستا: يامال ميسي القادم في كرة القدم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 20:37

كتب : FilGoal

لامين يامال

أشاد أليساندرو نيستا أسطورة ميلان بالنجم الإسباني الشاب لامين يامال جناح برشلونة، معتبرًا إياه أفضل لاعب في العالم بعد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

لامين يامال

النادي : برشلونة

وقال نيستا في تصريحات لشبكة "ستان سبورت": "بعد ليونيل ميسي يعتبر لامين يامال أفضل لاعب في العالم، إنه ميسي القادم".

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وواصل "لامين يصنع الفارق في كل مباراة، إنه لاعب استثنائي".

وأتم "عندما يلمس الكرة، تشعر أن الأمر مختلف تماما مقارنة بأي لاعب آخر".

واحتفى لامين يامال اليوم الجمعة بتتويجه بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإسباني.

وجاء اختيار يامال بعد موسم استثنائي كان خلاله أحد أبرز نجوم المسابقة، ونجح في صناعة الفارق في العديد من المباريات بفضل مهاراته الفردية، وسرعته، وقدرته على الحسم، وساهم في تحقيق الدوري الإسباني.

وشارك اللاعب الشاب في الدوري الإسباني بـ28 مباراة، مسجلا 16 هدفا وصنع 12 آخرين، إلى جانب حضوره الدائم في الثلث الهجومي، ما جعله محل إشادة من المتابعين والنقاد، وتصدره لاختيارات الجماهير واللجنة الفنية للجائزة.

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