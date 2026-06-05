آس تكشف صفقة بيريز المنتظرة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن طبيعة اللاعب الذي سيقدم له فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد عرضا بقيمة 150 مليون يورو.

وقال بيريز في الأمس الخميس أن هناك لاعب مميز سيقدم له عرض رسمي عند نجاحه في الانتخابات بقيمة 150 مليون يورو أو أكثر (طالع التفاصيل).

ووفقا للتقرير فإن مايكل أوليسي جناح بايرن ميونيخ هو اللاعب المفضل لدى رئيس ريال مدريد لقيادة الخط الهجومي للفريق الموسم المقبل رفقة فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

ويضع بيريز أوليسي على رأس أولوياته في مشروع إعادة بناء الفريق، حيث يخطط لتقديم عرض ضخم يبلغ 150 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ، في حال فوزه بانتخابات رئاسة النادي، من أجل حسم الصفقة.

يذكر أن أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ في وقت سابق تحدث عن عدم بيع أوليسي حتى وإن آتي له عرض بـ200 مليون يورو.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع أوليس في صيف 2024 قادما من كريستال بالاس مقابل 52 مليون يورو ومنذ موسمه الأول في الدوري الألماني، أظهر اللاعب إمكاناته الكبيرة، قبل أن يشهد أداؤه قفزة نوعية في الأشهر الأخيرة وضعته بين الأعلى قيمة في أوروبا.

وخاض أوليسي مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 52 مباراة مسجلا 22 هدفا وصنع 31 آخرين.

ووصل إجمالي مبارياته مع الفريق الألماني لـ107 مباراة مسجلا 42 هدفا وصنع 54 آخرين.