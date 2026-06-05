بيريز: نجهز لضربة مدوية في سوق الانتقالات.. ولا نحتاج هالاند لإشعال الحلم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 01:19

كتب : FilGoal

فلورنتينز بيريز

كشف فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن نية النادي التقدم بعرض تاريخي لضم لاعب عالمي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الصفقة المنتظرة لن تكون للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "إن العرض سيقدم يوم الثلاثاء لنادٍ يشارك في أبطال أوروبا، وستبلغ قيمته نحو 150 مليون يورو، ليكون الأعلى في تاريخ تعاقدات ريال مدريد".

وواصل "قصة هالاند تم نفيها من الجميع، ويبدو أنها مجرد خدعة، لا أريد أشخاصا يزعزعون استقرار النادي".

أخبار متعلقة:
"سنصنع الكثير من التاريخ".. بيريز يعلن تعيين مورينيو مدربا لـ ريال مدريد فلورنتينو بيريز: مورينيو مدرب جيد جدا ولكن ذا أثليتك: بيريز سيجتمع مع مورينيو خلال أسبوع لحسم عودته لـ ريال مدريد بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا

وأردف "سنقدم عرضا كبيرا لا يقل عن 150 مليون يورو، اللاعب سيكون من خط الوسط إلى الأمام، وليس من الدوري الإنجليزي، وليس هالاند، أول خطوة ستكون الحديث مع ناديه، نريد صفقة تشعل حماس الجماهير".

وكشف بيريز "بحسب فوربس تبلغ قيمة ريال مدريد 10 مليارات يورو، لكنني أرى أنها أكبر من ذلك، عندما توليت المسؤولية عام 2000 لم نكن نملك رواتب اللاعبين، واليوم أصبحنا النادي الأكثر قيمة في العالم".

وعن ثقافة الطموح داخل النادي قال: "ريال مدريد اعتاد على أعلى مستويات التحدي، جماهيرنا تطالب دائما بالأفضل، وهذا دافع لنا، لا أحد يملك تاريخ ريال مدريد، وكل اللاعبين يريدون اللعب هنا".

وأتم حديثه "المرحلة المقبلة ستشهد قرارات كبرى تهدف إلى صناعة الحلم لجماهير النادي، مع الحفاظ على استقرار المؤسسة".

وأعلنت مؤسسة بيريز أن النادي سيتعاقد مع جوزيه مورينيو مدربا للفريق، وإبراهيما كوناتي مع دينزل دومفريس وصفقة كبيرة ستتخطى حاجز الـ150 مليون يورو.

ريال مدريد فلورينتينو بيريز
نرشح لكم
أمام أنظار شقيقه.. جويلا دوي يقود كوت ديفوار لتحقيق الفوز أمام فرنسا بهدفين وديا في غياب 10 لاعبين.. تعادل العراق وإسبانيا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا السويد تتعادل مع اليونان بهدفين وديا قبل مواجهة تونس في كأس العالم إنريكي ريكيلمي: الأساطير يجب أن تصنع المستقبل لا أن تُحفظ في الذاكرة الإسباني الثاني.. إيراولا يتولى منصب المدير الفني لـ ليفربول بنفيكا يصدر بيانا عن انتقال مورينيو لتدريب ريال مدريد ماركينيوس: أعظم انتصار لي في نهائي أبطال أوروبا دعمي لجابرييل ليفركوزن يعلن اسم مدربه الجديد
أخر الأخبار
بيريز: نجهز لضربة مدوية في سوق الانتقالات.. ولا نحتاج هالاند لإشعال الحلم ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل توروب: الأهلي أنهى الأمور بطريقة محترفة.. ولم يكن في نيتنا الوصول لـ فيفا 2 ساعة | الدوري المصري
أمام أنظار شقيقه.. جويلا دوي يقود كوت ديفوار لتحقيق الفوز أمام فرنسا بهدفين وديا 2 ساعة | في المونديال
في غياب 10 لاعبين.. تعادل العراق وإسبانيا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا 2 ساعة | في المونديال
وليد سليمان: الحياة محطات.. ومسيرة الحب والانتماء للأهلي لن تتوقف 2 ساعة | الدوري المصري
السويد تتعادل مع اليونان بهدفين وديا قبل مواجهة تونس في كأس العالم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء عقد إيشو مع الزمالك.. والأولوية للأبيض رغم العروض المحلية 4 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 4 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم
/articles/530311/بيريز-نجهز-لضربة-مدوية-في-سوق-الانتقالات-ولا-نحتاج-هالاند-لإشعال-الحلم