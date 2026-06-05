بيريز: نجهز لضربة مدوية في سوق الانتقالات.. ولا نحتاج هالاند لإشعال الحلم

كشف فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن نية النادي التقدم بعرض تاريخي لضم لاعب عالمي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الصفقة المنتظرة لن تكون للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "إن العرض سيقدم يوم الثلاثاء لنادٍ يشارك في أبطال أوروبا، وستبلغ قيمته نحو 150 مليون يورو، ليكون الأعلى في تاريخ تعاقدات ريال مدريد".

وواصل "قصة هالاند تم نفيها من الجميع، ويبدو أنها مجرد خدعة، لا أريد أشخاصا يزعزعون استقرار النادي".

وأردف "سنقدم عرضا كبيرا لا يقل عن 150 مليون يورو، اللاعب سيكون من خط الوسط إلى الأمام، وليس من الدوري الإنجليزي، وليس هالاند، أول خطوة ستكون الحديث مع ناديه، نريد صفقة تشعل حماس الجماهير".

وكشف بيريز "بحسب فوربس تبلغ قيمة ريال مدريد 10 مليارات يورو، لكنني أرى أنها أكبر من ذلك، عندما توليت المسؤولية عام 2000 لم نكن نملك رواتب اللاعبين، واليوم أصبحنا النادي الأكثر قيمة في العالم".

وعن ثقافة الطموح داخل النادي قال: "ريال مدريد اعتاد على أعلى مستويات التحدي، جماهيرنا تطالب دائما بالأفضل، وهذا دافع لنا، لا أحد يملك تاريخ ريال مدريد، وكل اللاعبين يريدون اللعب هنا".

وأتم حديثه "المرحلة المقبلة ستشهد قرارات كبرى تهدف إلى صناعة الحلم لجماهير النادي، مع الحفاظ على استقرار المؤسسة".

وأعلنت مؤسسة بيريز أن النادي سيتعاقد مع جوزيه مورينيو مدربا للفريق، وإبراهيما كوناتي مع دينزل دومفريس وصفقة كبيرة ستتخطى حاجز الـ150 مليون يورو.