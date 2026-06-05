خبر في الجول - سامي قمصان يجدد تعاقده مع المقاولون العرب لمدة موسم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 12:09

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - المقاصة - سامي قمصان

جدد سامي قمصان المدير الفني لفريق المقاولون العرب تعاقده مع النادي.

وعلم FilGoal.com أن قمصان وقع عقدا جديدا لتدريب المقاولون العرب لمدة موسم آخر.

ووقع سامي قمصان العقود الجديد في حضور مسؤولي المقاولون العرب.

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وتولى قمصان مسؤولية المقاولون العرب في أكتوبر 2025.

يذكر أن تدريب المقاولون العرب هو التجربة الثانية لسامي قمصان في الدوري المصري، بعد تجربة تدريبه لحرس الحدود.

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 38 نقطة.

سبق أن عمل قمصان مساعدا لعبد الحميد بسيوني وأحمد أيوب في حرس الحدود، ثم مع عماد النحاس في الشرقية.

وبدأ مشواره في الأهلي في 2018 رفقة محمد يوسف وباتريس كارتيرون ومارتن لاسارتي وريني فايلر وبيتسو موسيماني وريكاردو سواريش ومارسيل كولر، كمدرب مساعد.

وتولى تدريب الأهلي في 5 مباريات بشكل مؤقت فاز في 3 وتعادل في واحدة جاءت ضد الزمالك بنتيجة 2-2 وخسر 1.

المقاولون العرب سامي قمصان
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