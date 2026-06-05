فيفا يعلن طريقة جديدة لدخول اللاعبين لأرض الملعب في كأس العالم 2026

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

دخول اللاعبين لأرض الملعب كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ابتكار طريقة جديدة لدخول اللاعبين لأرض الملعب قبل بداية المباريات ستحدث لأول مرة في كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وكشف فيفا عبر موقعه الرسمي بأن قائمة كل منتخب والتي ستضم 26 لاعبا سيدخلون لأرض الملعب سويا قبل بداية اللقاء.

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وسيجتمع لاعبو المنتخبين عند دائرة منتصف الملعب أثناء عزف النشيدين الوطنيين.

ويضمن ذلك أن يعيش كل لاعب -وليس أفراد التشكيل الأساسي فقط- تلك اللحظة الرمزية المفعمة بالفخر والمشاعر وهو يمثل بلاده على أعظم مسرح كروي في العالم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي: "مع التطور المستمر الذي تشهده كأس العالم، نواصل ابتكار الطُرق التي يعيش من خلالها الجميع تجربة اللعبة".

وأضاف: "تدور كأس العالم حول كل لاعب وكل مشجع، وتأتي هذه المراسم الجديدة لما قبل المباريات لتعكس هذه الفلسفة تماما. إن وقوف جميع اللاعبين والحكام أمام بعضهم البعض داخل دائرة المنتصف أثناء عزف النشيدين الوطنيين سيخلق لحظة فريدة من الوحدة والفخر والمشاعر الصادقة، التي تعبر حقاً عن المنتخبات وعن كل فرد متواجد في الملعب".

وأشار موقع فيفا إلى أنه "عقب انتهاء عزف النشيدين الوطنيين، ستتحول الأنظار إلى الطقوس التقليدية لما قبل المباريات، بما في ذلك تبادل المصافحات والتقاط صور الفرق للتشكيلتين الأساسيتين، ثم يتوجه قائدا المنتخبين لإجراء رمي العملة المعدنية".

ومع تقدم البطولة، ستشهد مراسم ما قبل المباريات إضافة عناصر جديدة، مثل الدخان الملون أو المؤثرات النارية. كما سيشهد برنامج الشباب ومنطقة نفق اللاعبين أشكالاً تقليدية وأخرى مبتكرة من حضور الشركاء التجاريين.

يذكر أن ذلك يأتي عكس ما حدث في كأس العالم للأندية 2025 عندما دخل لاعبو الأندية لأرض الملعب على طريقة كرة السلة الأمريكية NBA إذ كان يهتف الجمهور باسم كل لاعب من اللاعبين الأساسيين أثناء دخوله لأرض الملعب.

كأس العالم دخول اللاعبين كأس العالم
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