في غياب 10 لاعبين.. تعادل العراق وإسبانيا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا

تعادل منتخب العراق أمام إسبانيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ريازور في مدينة لا كورونيا بإسبانيا، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

تقدم لإسبانيا فيران توريس نجم برشلونة، في الدقيقة 16.

ونجح ميرخاس دوسكي ظهير أيسر العراق ونادي فيكتوريا بلزن التشيكي، في إدراك التعادل في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء خادعت الحارس جوان جارسيا لتسكن الشباك.

تشكيل العراق: أحمد باسل - حسين علي - زيد تحسين - آكام هاشم - ميرخاس دوسكي - أمير العماري - زيد إسماعيل - ماركو فرج - إبراهيم بايش - علي جاسم - علي الحمادي.

تشكيل إسبانيا: جوان جارسيا - جون مارتن - أليخاندور جريمالدو - إيمريك لابورت - بيدرو بورو - جافي - مارك بيرنال - داني أولمو - أليكس بينا - بورخا إيجليسياس - فيران توريس

وأشرك دي لا فوينتي الثنائي جون مارتن، ومارك بيرنال ضمن التشكيلة الأساسية أمام العراق رغم تواجدهما في القائمة الاحتياطية بكأس العالم.

وغاب 10 لاعبين عن منتخب إسبانيا في مواجهة العراق، وهم لامين يامال، بيدري، نيكو ويليامز، رودري، فابيان رويز، ميكيل أويارزابال، مارتن زوبيميندي، مارك كوكوريا، ديفيد رايا، وفيكتور مونيوز.

وأرجع لويس دي لافوينتي أسباب غياب اللاعبين ما بين الراحة وعدم التعافي الكامل من الإصابة.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.

فيما يتواجد منتخب العراق في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، وفرنسا، والنرويج.

واختتم المنتخب العراق معسكره الأوروبي استعدادا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي المنتخب العراق أمام فنزويلا يوم الأربعاء 10 يونيو في آخر الوديات قبل كأس العالم.

أما منتخب إسبانيا فيواجه بيرو يوم الثلاثاء 9 يونيو.