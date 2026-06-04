إنريكي ريكيلمي: الأساطير يجب أن تصنع المستقبل لا أن تُحفظ في الذاكرة

الخميس، 04 يونيو 2026 - 22:28

كتب : FilGoal

إنريكي ريكيلمي

كشف إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد عن ملامح برنامجه الانتخابي، مؤكدا أن العضو سيكون في صدارة أولوياته، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

ويدخل ريكيلمي صراع الانتخابات لرئاسة ريال مدريد أمام فلورينتينو بيريز رئيس الفريق حاليا.

وقال ريكيلمي في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "برنامجي يضع العضو في صدارة الاهتمام، وسأضم إيكر كاسياس إلى مشروعي، إلى جانب راؤول جونزاليس المرشح لمنصب المدير الرياضي، وفيرناندو هييرو مديرًا لقطاع الناشئين".

أخبار متعلقة:
انتخابات ريال مدريد - ريكيلمي يعلن التوقيع مع هالاند.. ورودري وراؤول وهييرو في الصورة إنريكي ريكيلمي يكشف سبب ترشحه لرئاسة ريال مدريد إنريكي ريكيلمي يكشف موقه من الترشح لرئاسة ريال مدريد موندو ديبورتيفو: ريكيلمي يقترب من الانضمام لـ ريال بيتيس

وواصل "سيحصل كاسياس على منصب رفيع المستوى داخل هيكل النادي، مع مسؤوليات مؤسسية، لأن تكريم أساطير ريال مدريد يكون بمنحهم السلطة والتأثير في مستقبل النادي، وليس فقط مكانًا في الذاكرة".

وأتم "في الأيام المقبلة سيزداد الضجيج الإعلامي، وهذا أمر طبيعي عند طرح تغيير في مرحلة كاملة، حيث يظهر الخوف، وسأواصل القيام بما فعلته منذ اليوم الأول الحديث إليكم باحترام، والنظر في أعينكم، وشرح مشروع يضع حقوقكم كأعضاء ومستقبل النادي الرياضي في المقام الأول".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية لنادي ريال مدريد يوم 7 يونيو 2026، ويشارك فيها ما يقارب 100 ألف عضو.

ريال مدريد إنريكي ريكيلمي
نرشح لكم
بيريز: نجهز لضربة مدوية في سوق الانتقالات.. ولا نحتاج هالاند لإشعال الحلم أمام أنظار شقيقه.. جويلا دوي يقود كوت ديفوار لتحقيق الفوز أمام فرنسا بهدفين وديا في غياب 10 لاعبين.. تعادل العراق وإسبانيا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا السويد تتعادل مع اليونان بهدفين وديا قبل مواجهة تونس في كأس العالم الإسباني الثاني.. إيراولا يتولى منصب المدير الفني لـ ليفربول بنفيكا يصدر بيانا عن انتقال مورينيو لتدريب ريال مدريد ماركينيوس: أعظم انتصار لي في نهائي أبطال أوروبا دعمي لجابرييل ليفركوزن يعلن اسم مدربه الجديد
أخر الأخبار
بيريز: نجهز لضربة مدوية في سوق الانتقالات.. ولا نحتاج هالاند لإشعال الحلم ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل توروب: الأهلي أنهى الأمور بطريقة محترفة.. ولم يكن في نيتنا الوصول لـ فيفا 2 ساعة | الدوري المصري
أمام أنظار شقيقه.. جويلا دوي يقود كوت ديفوار لتحقيق الفوز أمام فرنسا بهدفين وديا 2 ساعة | في المونديال
في غياب 10 لاعبين.. تعادل العراق وإسبانيا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا 2 ساعة | في المونديال
وليد سليمان: الحياة محطات.. ومسيرة الحب والانتماء للأهلي لن تتوقف 2 ساعة | الدوري المصري
السويد تتعادل مع اليونان بهدفين وديا قبل مواجهة تونس في كأس العالم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء عقد إيشو مع الزمالك.. والأولوية للأبيض رغم العروض المحلية 4 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 4 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم
/articles/530303/إنريكي-ريكيلمي-الأساطير-يجب-أن-تصنع-المستقبل-لا-أن-ت-حفظ-في-الذاكرة