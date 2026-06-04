إنريكي ريكيلمي: الأساطير يجب أن تصنع المستقبل لا أن تُحفظ في الذاكرة

كشف إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد عن ملامح برنامجه الانتخابي، مؤكدا أن العضو سيكون في صدارة أولوياته، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

ويدخل ريكيلمي صراع الانتخابات لرئاسة ريال مدريد أمام فلورينتينو بيريز رئيس الفريق حاليا.

وقال ريكيلمي في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "برنامجي يضع العضو في صدارة الاهتمام، وسأضم إيكر كاسياس إلى مشروعي، إلى جانب راؤول جونزاليس المرشح لمنصب المدير الرياضي، وفيرناندو هييرو مديرًا لقطاع الناشئين".

وواصل "سيحصل كاسياس على منصب رفيع المستوى داخل هيكل النادي، مع مسؤوليات مؤسسية، لأن تكريم أساطير ريال مدريد يكون بمنحهم السلطة والتأثير في مستقبل النادي، وليس فقط مكانًا في الذاكرة".

وأتم "في الأيام المقبلة سيزداد الضجيج الإعلامي، وهذا أمر طبيعي عند طرح تغيير في مرحلة كاملة، حيث يظهر الخوف، وسأواصل القيام بما فعلته منذ اليوم الأول الحديث إليكم باحترام، والنظر في أعينكم، وشرح مشروع يضع حقوقكم كأعضاء ومستقبل النادي الرياضي في المقام الأول".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية لنادي ريال مدريد يوم 7 يونيو 2026، ويشارك فيها ما يقارب 100 ألف عضو.