ثنائية ناصر محمدوه في شباك لبنان تقود اليمن إلى كأس آسيا 2027

تأهل منتخب اليمن إلى كأس آسيا 2027 بتحقيق الانتصار أمام لبنان بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وسجل ثنائية اليمن ناصر محمدوه.

يذكر أن المباراة تم تأجيلها عن موعدها المقرر 31 مارس بسبب الظروف التي شهدها الشرق الأوسط وتعذر لاعبي لبنان عن السفر من أجل ضمان سلامة اللاعبين.

وأقيمت القرعة في وقت سابق مع تحديد المجموعة الخاصة بالمتأهل من لبنان واليمن.

وتستضيف السعودية كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في 3 مدن هي الرياض وجدة والخُبر.

وتمكن ناصر محمدوه من تسجيل الهدف الأول لمنتخب اليمن في الدقيقة 62 مستغلا رأسيه من عادل قاسم ليضعها على يسار حارس لبنان ويتقدم لليمن.

شووف الهدف | منتخب اليمن يتقدم 1 - 0 على لبنان في الدقيقة 62 عبر ناصر محمدوه#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/7JVEGcMlod — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 4, 2026

وأكد اللاعب ذاته انتصار اليمن بهدف ثاني في الدقيقة 90 بتسديدة مميزة على يمين حارس لبنان بعد صناعة مميزة من ممدوح عجاج ليؤكد تأهل اليمن إلى كأس آسيا 2027.

شووف الهدف | منتخب اليمن يعزز تقدمه باحراز الهدف الثاني في مرمى لبنان في الوقت القاتل ليقترب من كأس آسيا 2027#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/cb9YrBmEpC — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 4, 2026

وجاءت مجموعات كاس آسيا 2027 كالتالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الكويت - عمان - فلسطين.

المجموعة الثانية: أوزباكستان - البحرين - كوريا الشمالية - الأردن.

المجموعة الثالثة: إيران - سوريا قيرغيزستان - الصين.

المجموعة الرابعة: أستراليا - طاجيكستان - العراق - سنغافورة.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية - الإمارات - فيتنام - اليمن.

المجموعة السادسة: اليابان - قطر - تايلاند - إندونيسيا.

ويحمل منتخب قطر لقب النسختين الماضيتين من كأس آسيا.