دياب يعلن زيادة الجوائز المالية لبطل الدوري المصري.. ومكافآت خاصة للأندية الجماهيرية

الخميس، 04 يونيو 2026 - 21:18

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية زيادة الجائزة المالية لبطل الدوري المصري لتصبح 50 مليون جنيه.

وارتفعت الجائزة المالية لبطل الدوري من 5 ملايين جنيه لتصبح 50 مليون جنيه أي 10 أَضعاف.

وقال دياب خلال مؤتمر إعلان راعي الدوري المصري الجديد: "خاضت رابطة الأندية تحديات عديدة، عقود البث تضاعفت بنسبة 300% وأنهينا الدوري بشكل طبيعي في مايو والبداية في أغسطس مع باقي الدوريات حول العالم".

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وأضاف "العقد الحالي مع شركة أورا هو أكبر عقد في تاريخ الكرة المصرية وكان هدفا تصل مكافآت بطولة الدوري لتكون مثل البطولات القارية".

وأردف "مكافأة الفوز بلقب الدوري المصري المقبل ستصبح 50 مليون جنيه".

وكشف "تم توفير 40 مليون جنيه سيتم تقسيمها على كل الأندية الجماهيرية المشاركة في الدوري المصري الموسم المقبل، وذلك بالاتفاق مع شركة أورا راعي الدوري الجديد".

يذكر أن الفرق كانت تحصل على مليون جنيه فقط نظير المشاركة في الدوري المصري وبذلك فإن الفرق الجماهيرية ستستفيد ماليا بما يصل لـ 40 ضعف القيمة السابقة.

ومن المنتظر أن يشارك في الدوري المصري الموسم المقبل 20 فريقا بعد هبوط 4 في موسم 2025-26 لدوري المحترفين وصعود 3 من للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الموسم المنقضي عقب صراع شرس مع بيراميدز والأهلي حتى الجولة الأخيرة.

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