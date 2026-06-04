بنفيكا يصدر بيانا عن انتقال مورينيو لتدريب ريال مدريد

أرسل نادي بنفيكا البرتغالي، بيانا إلى لجنة سوق الأوراق المالية في البرتغال، بعد انتقال جوزيه مورينيو مدرب الفريق لتدريب ريال مدريد.

ووقّع جوزيه مورينيو عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وسيتم تفعيل عقد مورينيو مع ناديه الجديد بعد يوم الأحد 7 يونيو المقبل عقب انتخابات ريال مدريد حال فاز فلورنتينو بيريز برئاسة النادي، على حساب منافسه إنريكي ريكيلمي.

وكشفت صحيفة أبولا عن تفاصيل بيان بنفيكا: "تعلن شركة سبورت لشبونة وبنفيكا، وهي الشركة المالكة لنادي بنفيكا، أن فلورنتينو بيريز المرشح لانتخابات رئاسة نادي ريال مدريد، قد أبدى نيته الجادة في التعاقد مع المدرب (خوسيه ماريو دوس سانتوس مورينيو فيليكس) في حال فوزه في انتخابات رئاسة النادي، المقرر إجراؤها في 7 يونيو 2026."

وأكمل بيان بنفيكا لسوق الأوراق المالية "في حال تحقق هذا السيناريو، سيتم التعاقد مقابل 15 مليون يورو، وهو المبلغ الذي ينص عليه بند إنهاء عقد عمل المدرب الحالي."

وأشارت "سكاي سبورتس" في وقت سابق إلى أن ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا والبالغ 3 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الفريق البرتغالي، وهو ما لم يتضمنه بيان بنفيكا.

وظهر البرتغالي مرتديا قميص ريال مدريد في فيديو عبر حساب الحملة الانتخابية لـ فلورنتينو بيريز وهو يقول "نعم".

وسبق أن رد إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد، بأن مورينيو ليس خياره لتدريب الفريق حال فاز برئاسة النادي.

ولذلك فإن مورينو ينتظر نتيجة الانتخابات لمعرفة موقفه من تدريب الفريق من عدمه.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.