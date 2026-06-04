الأهلي يعلن رحيل توروب وجهازه المعاون بالتراضي

الخميس، 04 يونيو 2026 - 19:53

كتب : FilGoal

يس توروب - مدرب الأهلي

أعلن النادي الأهلي رحيل الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق، وجهازه المعاون بين الاتفاق بين الطرفين.

وكشف الأهلي في بيان رسمي: "أنهى النادي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة."

وأوضح الأهلي تفاصيل إنهاء التعاقد مع المدرب الدنماركي "قام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقا لبنود عقده الذي ينتهي في 2026/6/30."

وأضاف بيان الأهلي "وجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة."

وأتم البيان "عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها."

وقاد توروب النادي الأهلي في 36 مباريات بمختلف البطولات، حقق الفوز في 18، وتعادل 9 مباريات وتلقى 9 هزائم.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

وأعلن الأهلي في وقت سابق اليوم، رحيل وليد صلاح الدين مدير الكرة، وعادل مصطفى المدرب المساعد، ووليد سليمان مدير قطاع الناشئين بالنادي.

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