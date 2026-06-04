بيبسي تطلق منتجها الجديد "Pepsi Night Edition" وتجمع محمد صلاح وعمرو دياب في حملة واحدة

أعلنت شركة "بيبسي" إطلاق منتجها الجديد محدود الإصدار "Pepsi Night Edition"، بالتزامن مع حملة إعلانية جديدة تجمع الأيقونة العالمية محمد صلاح، والفنان عمرو دياب، والإعلامي الرياضي الشهير مدحت شلبي، في لقاء استثنائي يقدم تجربة إعلانية تمزج بين الترفيه وأجواء السهر.

ويأتي "Pepsi Night Edition" بتركيبة تحتوي على نسبة كافيين أعلى، صُممت لتواكب أجواء السهر وتمنح دفعة إضافية للاستمتاع بمتابعة المباريات وأجواء التشجيع الممتدة حتى اللحظات الأخيرة.

وتنطلق الحملة تحت شعار “يلا نسهر.. يلا نحلم”، مستندة إلى فكرة “مفيش مستحيل في الكورة”، في رسالة تعكس روحاً إيجابية تدعو الجماهير إلى مواصلة الحلم والإيمان بالمفاجآت، وتحدي التوقعات المسبقة، والتأكيد على أن كرة القدم تظل دائماً مساحة للاحتمالات غير المتوقعة، وأن أكثر اللحظات التي تبدو بعيدة قد تصبح ممكنة.

وتضم الحملة فيلمين إعلانيين تدور في إطار من الكوميديا والخيال، وتجسد أحلاماً غريبة ومواقف غير متوقعة تحمل طابعاً خفيفاً ومفاجئاً، قبل أن تختتم جميع النسخ بظهور محمد صلاح وسؤاله: "مش يمكن؟"، لتلخص هذه العبارة فلسفة الحملة بأن كرة القدم، تماماً كالحياة، مليئة بالمفاجآت والاحتمالات غير المتوقعة، وأن أكثر اللحظات التي تبدو بعيدة قد تصبح ممكنة.

كما تضم الحملة إعلاناً خاصاً، يتضمن أغنية يقدمها الهضبة عمرو دياب تحمل رسالة ملهمة حول الإيمان بالأحلام وتحدي المستحيل، من خلال كلمات: "مفيش أمل بعيد.. ده كل يوم جديد.. بيلغي المستحيل".

وتأتي هذا الحملة لتعكس التزام "بيبسي" المستمر بإطلاق حملات ومنتجات ترتبط بالشغف والترفيه وكرة القدم، بما يعزز حضور العلامة التجارية كجزء من أبرز اللحظات الجماهيرية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، ويتواجد في مجموعة تضم كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.