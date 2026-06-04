المصري يقدم الشكر لنادي بيراميدز لاستضافة تدريبات الفريق

الخميس، 04 يونيو 2026 - 18:39

كتب : FilGoal

فريق المصري

قدم النادي المصري الشكر لنادي بيراميدز لاستضافته تدريب الفريق، وذلك في إطار استعداداته لنهائي كأس الرابطة.

وكشف المصري في بيان رسمي: "يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بخالص الشكر والتقدير إلى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، على استضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم علي ملعب التدريب الخاص بنادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي."

وأضاف بيان المصري "يعبر المجلس عن تقديره لهذا التعاون البناء الذي يعكس روح التعاون والأخوة بين إدارة النادي المصري وإدارة نادي بيراميدز، ويصب في مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام."

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وكشف المصري سابقا عن تلقيه تأكيدات من مسئولي شركة وادي النيل للمقاولات على الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستاد بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وبالتالي يستطيع النادي المصري لعب مبارياته الموسم المقبل على ملعبه بعد عدة جولات من بدء منافسات الدوري.

وكانت وزارة التخطيط، ومحافظة بورسعيد قد أعلنا تقدم دعما ماليا بقيمة 300 مليون جنيه، لتسريع وتيرة العمل ودعم مشروع استاد النادي المصري.

وأعلن أحمد رستم وزير التخطيط التصديق على صرف 200 مليون جنيه لدعم مشروع استاد النادي المصري.

كما أعلن إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عن صرف مبلغ 100 مليون جنيه بصفة عاجلة دعما لمشروع استاد النادي المصري الجديد، بهدف تسريع وتيرة العمل ودفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية.

يذكر أن المصري ضمن التأهل لنهائي بطولة كأس الرابطة وسيواجه إنبي في المباراة النهائية يوم الإثنين المقبل على استاد السويس الجديد.

إنبي المصري بيراميدز كأس العاصمة
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