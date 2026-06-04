تحديد موعد ومكان مباراة كأس الدرع الخيرية بين أرسنال وسيتي

الخميس، 04 يونيو 2026 - 17:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - أرسنال

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد ومكان مباراة كأس الدرع الخيرية 2026.

وستُقام مباراة كأس الدرع الخيرية 2026 في مدينة كارديف، حيث يلعب أرسنال أمام مانشستر سيتي يوم الأحد 16 أغسطس.

وستُقام المباراة على ملعب الألفية في كارديف، وذلك لأول مرة منذ عام 2006، بسبب استضافة ملعب ويمبلي لحفلات موسيقية هذا العام.

أخبار متعلقة:
ليفركوزن يعلن اسم مدربه الجديد سوبوسلاي يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول موسم 2025-2026 نابولي يعلن رحيل كونتي بالتراضي بورنموث يعلن بداية مشوار ماركو روزه خلفا لإيراولا

وتُعد هذه المباراة افتتاحية الموسم الكروي في إنجلترا، حيث يلتقي بطل الدوري الإنجليزي مع بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيدخل المواجهة تحت قيادة فنية جديدة بعد رحيل بيب جوارديولا الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسبق لأرسنال التتويج باللقب 17 مرة، كان آخرها في 2023 بعد التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي، قبل الفوز بركلات الترجيح 4-1.

وحصد المدفعجية لقب الدوري الإنجليزي بعد التنافس مع سيتي حتى الجولة قبل الأخيرة.

فيما توج سيتي بلقب كأس إنجلترا عقب الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل.

أرسنال مانشستر سيتي الدرع الخيرية
نرشح لكم
الإسباني الثاني.. إيراولا يتولى منصب المدير الفني لـ ليفربول سكاي: إيراولا يغادر مقر تدريبات ليفربول.. والإعلان الرسمي وشيك سوبوسلاي يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول موسم 2025-2026 بورنموث يعلن بداية مشوار ماركو روزه خلفا لإيراولا مدافع منتخب مصر للشباب يغادر أرسنال بسبب هالاند.. سيتي: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرشح رئاسة ريال مدريد اختلاف في وجهات النظر بين الهلال والمدير الرياضي لـ ليفربول ذا أثلتيك: ريال مدريد سيعلن ضم كوناتي يوم الخميس
أخر الأخبار
إنريكي ريكيلمي: الأساطير يجب أن تصنع المستقبل لا أن تُحفظ في الذاكرة 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن ترشيح خالد مرتجي لعضوية رابطة الأندية الإفريقية 13 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - إيران تواصل الانتصارات وتتفوق على مالي بثنائية بمشاركة ديانج 29 دقيقة | في المونديال
التغلب على الغرور الإنجليزي.. ثورة رامسي التكتيكية في كأس العالم وصناعة العجائب 30 دقيقة | تقرير في الجول
الإسباني الثاني.. إيراولا يتولى منصب المدير الفني لـ ليفربول 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تطبيق "زملكاوي" يعلن توفير مستحقات القضية الثالثة في إيقاف القيد 59 دقيقة | الدوري المصري
ثنائية ناصر محمدوه في شباك لبنان تقود اليمن إلى كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
دياب يعلن زيادة الجوائز المالية لبطل الدوري المصري.. ومكافآت خاصة للأندية الجماهيرية ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530279/تحديد-موعد-ومكان-مباراة-كأس-الدرع-الخيرية-بين-أرسنال-وسيتي