تحديد موعد ومكان مباراة كأس الدرع الخيرية بين أرسنال وسيتي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد ومكان مباراة كأس الدرع الخيرية 2026.

وستُقام مباراة كأس الدرع الخيرية 2026 في مدينة كارديف، حيث يلعب أرسنال أمام مانشستر سيتي يوم الأحد 16 أغسطس.

وستُقام المباراة على ملعب الألفية في كارديف، وذلك لأول مرة منذ عام 2006، بسبب استضافة ملعب ويمبلي لحفلات موسيقية هذا العام.

وتُعد هذه المباراة افتتاحية الموسم الكروي في إنجلترا، حيث يلتقي بطل الدوري الإنجليزي مع بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيدخل المواجهة تحت قيادة فنية جديدة بعد رحيل بيب جوارديولا الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسبق لأرسنال التتويج باللقب 17 مرة، كان آخرها في 2023 بعد التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي، قبل الفوز بركلات الترجيح 4-1.

وحصد المدفعجية لقب الدوري الإنجليزي بعد التنافس مع سيتي حتى الجولة قبل الأخيرة.

فيما توج سيتي بلقب كأس إنجلترا عقب الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل.