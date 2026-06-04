سوبوسلاي يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول موسم 2025-2026

الخميس، 04 يونيو 2026 - 15:36

كتب : FilGoal

سوبوسلاي - ليفربول

توج المجري دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول كأفضل لاعب في صفوف الفريق ليفربول لموسم 2025-2026.

وحصد اللاعب المجري أكثر من ثلثي أصوات الجماهير على موقع النادي، ليحصل على الجائزة لأول مرة في مسيرته.

قدّم سوبوسلاي موسمًا مميزًا، حيث شارك في 53 مباراة من أصل 57 للريدز، وجميعها كانت بشكل أساسي.

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ولعب المجري في مركز خط الوسط، كما شغل مركز الظهير الأيمن في عدة مناسبات.

وأسهم سوبوسلاي بتسجيل 13 هدفًا وصناعة 12 تمريرة حاسمة، وهو أعلى رقم في الفريق.

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كما حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر 5 مرات.

وسجل 4 أهداف من ركلات حرة في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي لأي لاعب من ليفربول في موسم واحد داخل البطولة.

وأصبح دومينيك ثاني لاعب مجري يصل إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، في أبريل الماضي.

سوبوسلاي انضم إلى ليفربول في صيف 2023 قادما من لايبزيج.

يذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول حصد الجائزة الموسم الماضي.

ليفربول دومينيك سوبوسلاي
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