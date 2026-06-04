بورنموث يعلن بداية مشوار ماركو روزه خلفا لإيراولا

الخميس، 04 يونيو 2026 - 15:25

كتب : FilGoal

ماركو روزه

أعلن نادي بورنموث بداية مشوار ماركو رزوه كمدير فني للفريق خلفا لأندوني إيراولا.

وكان بورنموث قد أعلن في أبريل الماضي رحيل إيراولا بنهاية موسم 2025-2026.

وبعدها أعلن أن روزه سيخلفه في المنصب.

أخبار متعلقة:
نابولي يعلن رحيل كونتي بالتراضي إسبانيا تواجه العراق بدون 10 لاعبين سعود عبد الحميد مستمر مع لانس حتى 2029 ألفونسو ديفيز يلمح لغيابه عن لقاء كندا الافتتاحي بـ كأس العالم

وأوضح النادي وقتها أن المدرب الألماني سيتولى المسؤولية بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن روزه كان مرشحا لتدريب الأهلي في الصيف الماضي.

وقتها كشف مصدر من النادي الأهلي عن حقيقة تفكير الأهلي بتعيين ماركو روزه كمدرب خلفا لخوسي ريبيرو.

وقال المصدر لـ FilGoal.com في ذلك الحين: "ماركو روزه دائما من المرشحين لتدريب الأهلي بسبب سيرته الذاتية المميزة ولكن مطالبه المالية الكبيرة تشكل العائق حول توليه المهمة".

وعلم FilGoal.com أن روزه قد طلب الحصول على 6 ملايين يورو سنويا للموافقة على تدريب الأهلي قبل تولي خوسيه ريبيرو مسؤولية تدريب الفريق.

وكانت آخر تجربة لروزه لقيادة لايبزيج خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى مارس 2025.

وسبق وأن درب ماركو روزه كل من سالزبورج النمساوي وبوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند وأخيرا لايبزيج.

وقاد روزه هذا الموسم فريق لايبزيج في 38 مباراة بمختلف المسابقات قبل رحيله عن النادي.

ونجح روزه وقتها في تحقيق الفوز بـ 16 مباراة وتعادل 8 مرات بينما خسر 14 مرة.

الأهلي بورنموث ماركو روزه أندوني إيراولا
نرشح لكم
الإسباني الثاني.. إيراولا يتولى منصب المدير الفني لـ ليفربول سكاي: إيراولا يغادر مقر تدريبات ليفربول.. والإعلان الرسمي وشيك تحديد موعد ومكان مباراة كأس الدرع الخيرية بين أرسنال وسيتي سوبوسلاي يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول موسم 2025-2026 مدافع منتخب مصر للشباب يغادر أرسنال بسبب هالاند.. سيتي: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرشح رئاسة ريال مدريد اختلاف في وجهات النظر بين الهلال والمدير الرياضي لـ ليفربول ذا أثلتيك: ريال مدريد سيعلن ضم كوناتي يوم الخميس
أخر الأخبار
إنريكي ريكيلمي: الأساطير يجب أن تصنع المستقبل لا أن تُحفظ في الذاكرة 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن ترشيح خالد مرتجي لعضوية رابطة الأندية الإفريقية 13 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - إيران تواصل الانتصارات وتتفوق على مالي بثنائية بمشاركة ديانج 28 دقيقة | في المونديال
التغلب على الغرور الإنجليزي.. ثورة رامسي التكتيكية في كأس العالم وصناعة العجائب 30 دقيقة | تقرير في الجول
الإسباني الثاني.. إيراولا يتولى منصب المدير الفني لـ ليفربول 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تطبيق "زملكاوي" يعلن توفير مستحقات القضية الثالثة في إيقاف القيد 58 دقيقة | الدوري المصري
ثنائية ناصر محمدوه في شباك لبنان تقود اليمن إلى كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
دياب يعلن زيادة الجوائز المالية لبطل الدوري المصري.. ومكافآت خاصة للأندية الجماهيرية ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530270/بورنموث-يعلن-بداية-مشوار-ماركو-روزه-خلفا-لإيراولا