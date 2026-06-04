بورنموث يعلن بداية مشوار ماركو روزه خلفا لإيراولا

أعلن نادي بورنموث بداية مشوار ماركو رزوه كمدير فني للفريق خلفا لأندوني إيراولا.

وكان بورنموث قد أعلن في أبريل الماضي رحيل إيراولا بنهاية موسم 2025-2026.

وبعدها أعلن أن روزه سيخلفه في المنصب.

وأوضح النادي وقتها أن المدرب الألماني سيتولى المسؤولية بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن روزه كان مرشحا لتدريب الأهلي في الصيف الماضي.

وقتها كشف مصدر من النادي الأهلي عن حقيقة تفكير الأهلي بتعيين ماركو روزه كمدرب خلفا لخوسي ريبيرو.

وقال المصدر لـ FilGoal.com في ذلك الحين: "ماركو روزه دائما من المرشحين لتدريب الأهلي بسبب سيرته الذاتية المميزة ولكن مطالبه المالية الكبيرة تشكل العائق حول توليه المهمة".

وعلم FilGoal.com أن روزه قد طلب الحصول على 6 ملايين يورو سنويا للموافقة على تدريب الأهلي قبل تولي خوسيه ريبيرو مسؤولية تدريب الفريق.

وكانت آخر تجربة لروزه لقيادة لايبزيج خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى مارس 2025.

وسبق وأن درب ماركو روزه كل من سالزبورج النمساوي وبوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند وأخيرا لايبزيج.

وقاد روزه هذا الموسم فريق لايبزيج في 38 مباراة بمختلف المسابقات قبل رحيله عن النادي.

ونجح روزه وقتها في تحقيق الفوز بـ 16 مباراة وتعادل 8 مرات بينما خسر 14 مرة.