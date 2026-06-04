رسالة من وكيل توروب بعد فسخ التعاقد مع الأهلي

وجه فراس علي وكيل يس توروب رسالة بعد فسخ تعاقد المدرب الدنماركي مع الأهلي.

وكشف مصدر من النادي الأهلي عن توقيع الدنماركي يس توروب مدرب الفريق على اتفاق تسوية قانونية لفسخ تعاقده. (طالع التفاصيل)

وكتب فراس علي عبر "إنستجرام": "فخور جدا بتعاوني كوكيل للمدرب "ييس توروب" مع صرح عظيم بحجم النادي الأهلي. تجربة استثنائية مليئة بالعمل الشغوف".

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "توروب وقع على اتفاق تسوية قانوني مع الأهلي ينص على فسخ التعاقد بالتراضي، مقابل حصوله على راتب شهر يونيو، بالإضافة إلى راتب شهر تعويضي و3 أشهر كشرط جزائي".

وأضاف "كما حصل وكلاؤه على 10% من قيمة اتفاق التسوية، بما يعادل راتب نصف شهر".

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

يواصل النادي الأهلي العمل من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد لخلافة الدنماركي يس توروب لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.