مدافع منتخب مصر للشباب يغادر أرسنال

أعلن نادي أرسنال يوم الخميس رحيل المدافع المصري كامرون إسماعيل ضمن 15 لاعبا ولاعبة بنهاية عقودهم هذا الصيف.

وغادر مدافع منتخب مصر للشباب قلعة المدفعجية بعد 5 سنوات من انضمامه لأكاديمية النادي.

ووجه أرسنال الشكر للاعبين الذين سيغادرون النادي عند انتهاء عقودهم بنهاية الشهر.

ويشمل ذلك 15 لاعبا من الفريق الأول وفئة تحت 21 عامًا وتحت 18 عامًا، بالإضافة إلى بعض لاعبات فريق السيدات.

وسبق وأن تدرب البالغ من العمر 19 عاما مع الفريق الأول لأرسنال في الموسم المنصرم.

ففي الصيف الماضي، وقع الشاب المصري كامرون إسماعيل لاعب أرسنال على أول عقد احترافي مع المدفعجية.

اللاعبون واللاعبات الـ15 الذين سيغادرون أرسنال هم:

كامرون إسماعيل

سام تشابمان

لايا كودينا

هاريسون دوزيآك

سيب فيرديناند

ويل لانين سويت

كايتي ماكابي

بيث ميد

جوش نيكولز

صامويل أونييكاتشوكو

فيكتوريا بيلوفا

ألكسي روخاس فيدورشينكو

باربورا فوتيكوفا

نعومي ويليامز

مانويلا زينسبرجر

كامرون إسماعيل ذو الأصول المصرية انضم إلى أكاديمية أرسنال في عام 2021، وتدرج الظهير في فرق الأكاديمية قبل أن يوقع أول عقد احترافي له.

وقضى الظهير الأيسر المصري كان يشارك مع فريق تحت 21 عامًا.

وانضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات، المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

وانضم إسماعيل لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2021، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما وتحت 18 عاما وتحت 21 عاما.