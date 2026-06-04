مدافع منتخب مصر للشباب يغادر أرسنال

الخميس، 04 يونيو 2026 - 14:25

كتب : FilGoal

كامرون إسماعيل

أعلن نادي أرسنال يوم الخميس رحيل المدافع المصري كامرون إسماعيل ضمن 15 لاعبا ولاعبة بنهاية عقودهم هذا الصيف.

وغادر مدافع منتخب مصر للشباب قلعة المدفعجية بعد 5 سنوات من انضمامه لأكاديمية النادي.

ووجه أرسنال الشكر للاعبين الذين سيغادرون النادي عند انتهاء عقودهم بنهاية الشهر.

أخبار متعلقة:
محمد هاني يتحدث عن مواجهة فينيسيوس ودوكو.. وطموح مصر في كأس العالم منتخب مصر يعلن وصول عمر مرموش لمعسكر المنتخب في أمريكا مباراة بالأبيض و2 بالأحمر.. أطقم منتخب مصر في كأس العالم 2026 كما كشف في الجول - طاقم تحكيم مكسيكي لمباراة مصر ضد البرازيل

ويشمل ذلك 15 لاعبا من الفريق الأول وفئة تحت 21 عامًا وتحت 18 عامًا، بالإضافة إلى بعض لاعبات فريق السيدات.

وسبق وأن تدرب البالغ من العمر 19 عاما مع الفريق الأول لأرسنال في الموسم المنصرم.

ففي الصيف الماضي، وقع الشاب المصري كامرون إسماعيل لاعب أرسنال على أول عقد احترافي مع المدفعجية.

اللاعبون واللاعبات الـ15 الذين سيغادرون أرسنال هم:

كامرون إسماعيل

سام تشابمان

لايا كودينا

هاريسون دوزيآك

سيب فيرديناند

ويل لانين سويت

كايتي ماكابي

بيث ميد

جوش نيكولز

صامويل أونييكاتشوكو

فيكتوريا بيلوفا

ألكسي روخاس فيدورشينكو

باربورا فوتيكوفا

نعومي ويليامز

مانويلا زينسبرجر

كامرون إسماعيل ذو الأصول المصرية انضم إلى أكاديمية أرسنال في عام 2021، وتدرج الظهير في فرق الأكاديمية قبل أن يوقع أول عقد احترافي له.

Image

وقضى الظهير الأيسر المصري كان يشارك مع فريق تحت 21 عامًا.

وانضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات، المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

وانضم إسماعيل لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2021، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما وتحت 18 عاما وتحت 21 عاما.

كامرون إسماعيل أرسنال مصر
نرشح لكم
سوبوسلاي يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول موسم 2025-2026 بورنموث يعلن بداية مشوار ماركو روزه خلفا لإيراولا بسبب هالاند.. سيتي: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرشح رئاسة ريال مدريد اختلاف في وجهات النظر بين الهلال والمدير الرياضي لـ ليفربول ذا أثلتيك: ريال مدريد سيعلن ضم كوناتي يوم الخميس نيوكاسل يعلن رحيل 4 لاعبين تمهيدا لتدريب بنفيكا؟.. فولام يعلن رحيل ماركو سيلفا بعد 5 سنوات رومانو: ليفربول يتوصل لاتفاق مبدئي مع إيراولا
أخر الأخبار
سوبوسلاي يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول موسم 2025-2026 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن رحيل وليد صلاح الدين 12 دقيقة | الدوري المصري
بورنموث يعلن بداية مشوار ماركو روزه خلفا لإيراولا 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نابولي يعلن رحيل كونتي بالتراضي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
رسالة من وكيل توروب بعد فسخ التعاقد مع الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
زيكو: لن نشارك في كأس العالم للمزاح.. ونستهدف إسعاد الشعب المصري 47 دقيقة | في المونديال
مدافع منتخب مصر للشباب يغادر أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
سعود عبد الحميد مستمر مع لانس حتى 2029 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 4 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا
/articles/530266/مدافع-منتخب-مصر-للشباب-يغادر-أرسنال