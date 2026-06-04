مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب التعاقد مع نبيل عماد

الخميس، 04 يونيو 2026 - 13:30

كتب : FilGoal

نبيل عماد - مران منتخب مصر

كشف مصدر من الأهلي حقيقة طلب التعاقد مع نبيل عماد لاعب منتخب مصر والنجمة السعودي.

وانضم نبيل عماد إلى النجمة خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الزمالك.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com : "كل ما يتردد عن طلب التعاقد مع نبيل عماد لاعب منتخب مصر والنجمة السعودي غير صحيح".

وترددت أنباء عن رغبة الأهلي في التعاقد مع لاعب الوسط الدولي.

وهبط نادي النجمة إلى منافسات دوري الدرجة الاولى بعدما تذيل ترتيب الدوري السعودي.

ولعب نبيل عماد 12 مباراة بقميص النجمة السعودي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وسبق لنبيل عماد اللعب في أندية: بني عبيد و بيراميدز والزمالك قبل الانتقال للاحتراف بنادي النجمة السعودي.

ويتواجد نبيل عماد حاليا ضمن معسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض كأس العالم 2026 بعد اختياره ضمن القائمة النهائية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

الأهلي نبيل عماد
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