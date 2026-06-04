رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: ندرس عدة سير ذاتية لاختيار المدرب الجديد.. ونريد بناء فريق قوي

الخميس، 04 يونيو 2026 - 12:12

كتب : هاني العوضي

أفشة - الاتحاد السكندري

شدد محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري على أن ناديه يرغب في بناء فريق قوي بالموسم المقبل.

ويبحث الاتحاد عن مدير فني جديد عقب نهاية تعاقده مع الجزائري ميلود حمدي.

وقال محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com : "ندرس عددا من السير الذاتية للمدربين الأجانب بعد نهاية تعاقدنا مع ميلود حمدي، كما أن التعاقد مع مدرب مصري يظل خيارا مطروحا".

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وأضاف "نريد بناء فريق قوي يضم لاعبين لديهم طموح ورغبة في إثبات الذات. الاعتماد على الأسماء اللامعة سيكون في أضيق الحدود للاستفادة من خبراتهم".

وحسم الاتحاد السكندري استمراره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية.

واختتم الاتحاد السكندري مناسفات مسابقة الدوري في المركز العاشر بمجموعة الهبوط من أصل 14 فريق، برصيد 36 نقطة.

فيما هبطت أندية: الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.

الاتحاد السكندري ميلود حمدي أفشة
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