ألفونسو ديفيز يلمح لغيابه عن لقاء كندا الافتتاحي بـ كأس العالم

الخميس، 04 يونيو 2026 - 11:34

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - كندا

ألمح ألفونسو ديفيز نجم كندا لإمكانية غيابه عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم أمام البوسنة.

وتنظم كندا كأس العالم 2026 رفقة الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال ديفيز في تصريحات نشرتها شبكة DAZN: "المباراة الأولى تقترب بسرعة كبيرة. أعتقد أننا ندرك مدى أهمية المباراة الأولى. لكننا نعلم أيضًا أن التعافي أمر مهم دائمًا. إذا كنت أتعافى بأفضل شكل ممكن، سنرى ما سيحدث. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا داعي للاستعجال".

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وأكمل "سنرى ما سيحدث في المباراة الثانية والثالثة، وربما إذا تأهلنا من دور المجموعات سأشارك أكثر".

وأضاف "كل شيء يعتمد على عملية التأهيل الخاصة بي وكيف سيتفاعل جسدي مع العلاج، ومدى سرعة التعافي، وبالطبع مدى قدرتي على استعادة لياقتي دون المخاطرة بأي شيء".

يتواجد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ على رأس اختيارات منتخب كندا النهائية لكأس العالم.

وجاءت القامة كالتالي:

الحراس: ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – أوين جودمان (بارنسلي الإنجليزي) – داين سان كلير (إنتر ميامي الأمريكي).

الدفاع: الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ الألماني) – أليستر جونستون (سيلتك الاسكتلندي) – ريتشي لاريا (تورونتو الكندي) – نيكو سيجور (هايدوك سبليت الكرواتي) – مويس بومبيتو (نيس الفرنسي) – ديريك كورنيليوس (رينجرز الاسكتلندي) – لوك دي فوجيروليس (ديندر البلجيكي) – ألفي جونز (ميدلسبراه الإنجليزي) – جويل ووترمان (شيكاغو فاير الأمريكي).

وسط الملعب: ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس الأمريكي) – ستيفن يستاكيو (لوس أنجلوس الأمريكي) – إسماعيل كوني (ساسولو الإيطالي) – جوناثان أوسوريو (تورونتو الكندي) – نيثان ساليبا (أندرلخت البلجيكي) – علي أحمد (نورويتش سيتي الإنجليزي) – تاجون بيوكانون (فياريال الإسباني) – مارسيلو فلوريس (تيجريس المكسيكي) – ليام ميلار (هال سيتي الإنجليزي) – جاكوب شافلبورج (لوس أنجلوس الأمريكي).

الهجوم: جوناثان ديفيد (يوفنتوس الإيطالي) – بروميس ديفيد (يونيون سان جيلوا البلجيكي) – سايل لارين (ساوثامبتون الإنجليزي) – تاني أولواسي (فياريال الإسباني).

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الثانية بكأس العالم مع البوسنة وقطر وسويسرا.

كندا ألفونسو ديفيز
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