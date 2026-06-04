حوار هشام نصر: قرار الإيقاف التأديبي لم يُعتمد وسنحل أزمة الرخص.. وهذه أخطاء مجلس الزمالك

أوضح هشام نصر نائب رئيس الزمالك أخطاء مجلس الإدارة الحالية، ووعد بحل أزمة الرخصة الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

كما شدد على أن النادي لا زال لديه فرصة لتفادي الإيقاف التأديبي لفترتين بعد قضية صلاح مصدق لاعب الفريق السابق.

وكل ما يلي صرّح به هشام نصر نائب رئيس الزمالك خلال حواره في قناة مودرن

"سعداء لفوز الزمالك بلقب الدوري وخسارة الكونفدرالية بعد ركلة الترجيح الثامنة، التاريخ سيذكر أن المجلس الحالي حقق في موسمين ونصف ألقاب الدوري والكونفدرالية والسوبر الإفريقي وكأس مصر مع خسارة نهائي سوبر وكونفدرالية بركلات الترجيح".

الإيقاف التأديبي

"قرار الإيقاف التأديبي لم يُعتمد أو يُنفذ من فيفا ونحاول مع ابننا صلاح مُصدق المحترم لحل المشكلة، وهو لاعب خلوق ويُقدر الزمالك والظروف".

"هناك لاعبون لا يتحملون الضغوط في حالة وجود مشاكل مالية، وكان لدينا قوام أساسي حاولنا الحفاظ عليه وهو هدفنا، وحاولنا حل كل القضايا بالتفاوض مع الجميع، لكن رأينا أنه علينا أن ندفع للاعب مستمر معنا بدلا من لاعب فضّل الرحيل، حتى لا أخسر قوام الفريق".

"سنحل الأمور مع صلاح مُصدق، ولن تصل عقوبة الإيقاف لفترتي قيد للزمالك، واتخذنا كل الإجراءات وفي انتظار استكمال القرار الأخير خلال أيام لحل الأمر حال توصلنا لاتفاق مع اللاعب".

"موعد إيقاف القيد التأديبي؟ في حال فشلنا في التفاوض مع صلاح مصدق".

وتعرض الزمالك لإيقاف القيد لمدة فترتين من فيفا بسبب عدم دفع رواتب أكثر من لاعب في أكثر من قضية وهو ما ظهر في نتائج قضية صلاح مصدق.

جون إدوارد

"مجلس الإدارة هو المسؤول المالي عن الفريق، وجون إدوارد مسؤول عن الرؤية الفنية والإدارية لفريق كرة القدم".

"كنا ننوي التعاقد مع مدير تعاقدات، وعندما اجتمعت مع جون إدوارد اقترحت على مجلس الإدارة تعيينه مديرا رياضيا".

"جون إدوارد وضع خطة عمل لمدة 3 سنوات برؤية مرحلية، وحقق أكثر من المستهدف منه".

"في البداية كان المخطط تحقيق لقب الكونفدرالية وإنهاء الدوري في أول 3 مراكز، وأن يكون لديه 3 فترات قيد لتدعيم الفريق من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا".

"بيع نبيل عماد وناصر ماهر لم يؤثر على الفريق بدليل الوصول لنهائي الكونفدرالية، ولم يحدث أي خلل فني في الفريق برحيل الثنائي. تناقشنا مع معتمد جمال قبل بيع اللاعبين، وحققنا نتائج إذا فالقرار صحيح".

"في حال تعرضنا لإيقاف القيد لمدة فترتين؟ لدينا 7 لاعبين شباب رائعين ظهروا في الموسم الماضي هم من أبناء النادي وكانوا أحد عوامل التتويج بلقب الدوري".

وتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي للزمالك مطلع الموسم الجاري ولمدة 3 مواسم.

أخطاء مجلس الإدارة

"سقف الطموح كان عاليا للغاية على مجلس الإدارة الحالي، قبل تولي المسؤولية درسنا الأمور وبعد تولي المهمة وجدنا أن المشاكل أكثر بـ 3 أضعاف، كان علينا حينها أن نصارح الجميع بما وُجد".

"المجلس الحالي حل أزمة القيد 4 مرات حتى الآن، ودفعنا أكثر من 6.5 مليون دولار لحل أزمات القيد".

"أعضاء مجلس الإدارة وممدوح عباس دفعوا ما يفوق 650 مليون جنيه لدعم النادي".

"ديون الزمالك 2 مليار ونصف، ودورنا كإدارة المساهمة في الحل".

"أعدنا 800 مليون جنيه للمستثمرين بعد صرفها عقب سحب أرض 6 أكتوبر، كيف أعادنا هذا الرقم؟ "المجلس لم من بعضه وحل المشكلة"، تخيل لو كان معي هذا الرقم؟ لما كان عليّ أي إيقاف قيد وكيف سيكون شكل الفريق حاليا".

"ما الخطأ الثاني لمجلس الإدارة؟ نادي الزمالك ليس لديه درع، أريد من الجميع الالتفاف حول الزمالك بدلا من الأخطاء، لا يوجد شخص خالي من الأخطاء. يتم تضخيم الأمور من أصغر الأشياء، لا بد من النظر للجزء المملوء من الكوب فنحن حققنا 4 ألقاب رغم الصعوبات".

مجلس الإدارة

"سأعمل في الزمالك حتى آخر يوم مسموح لي بالعمل فيه بالنادي، وفي النهاية سنقدم كشف حساب لكل شيء".

"المنافسة على منصب رئيس الزمالك في الانتخابات المقبلة؟ الله أعلم، لا أسعى وراء المنصب بل هو من يطلبني".

"المنصب يطلبني؟ بالتأكيد لا، لأنني حاليا واحد من مجموعة مظلومة، وبابنا مفتوح لأي شخص، وتواصلت مع الكثير لمحاولة مساعدة الزمالك لكنهم يتعرضون للتهديدات".

الرخصة الإفريقية

"سنحصل على الرخصة الإفريقية، وفتحنا بالفعل باب المفاوضات مع الجميع، يجب توقيع تسويات أو اتفاقات مع اللاعبين قبل 30 يونيو، ونسير في هذا الاتجاه".

"أحد رجال الأعمال الكبار تواصل معي لبحث إمكانية مساعدة النادي، وممدوح عباس أكثر داعم للزمالك ووعد بالمساهمة في حل أزمة الرخصة الإفريقية".

ويمتلك الزمالك فرصة حتى يوم 30 يونيو المقبل للتوصل لاتفاقات في 17 قضية مختلفة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

أخطاء قانونية

"محمد متولي المستشار القانوني لم يُقصر في عمله، مشكلة الزمالك هي الأموال وليست أشخاص، متولي تفاوض في عديد القضايا لكن النادي لم يوفر الأموال لحل الأزمات لأننا قرر صرفها للاعبين الحاليين والنتيجة تحقيق لقب الدوري".

وزارة الأوقاف

"الجلسة مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة؟ ندرس 3 مسارات بالفعل والاتجاه الأغلب وهو الشراكة".

وكشف محمد الشاذلي متحدث وزارة الشباب 3 حلول للزمالك لحل أزمة أرض ميت عقبة وهي: "نادي الزمالك يدرس 3 مسارات والحلول الثلاثة هي إما شراكات ومشروعات استثمارية بين النادي وهيئة الأوقاف، أو التوافق على قيمة حق انتفاع وعقود طويلة الأجل بين النادي وهيئة الأوقاف".

وأتم "أو أن يكون للزمالك قدرات مالية من خلال مشروعات أخرى سيتم تنفيذها وجدولة الامتلاك مثلما حدث في الـ 90 ألف متر، يحدث في الـ 50 ألف متر المتبقية".