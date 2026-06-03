كرة سلة - أحمد مهيب يودع الأهلي: شكرا على ست سنوات من الفخر والانتماء

ودّع أحمد مهيب لاعب سلة الأهلي جماهير النادي بعد إعلان رحيله.

وأعلن الأهلي رحيل لاعبه بعد 6 مواسم قضاها داخل أسوار الأهلي وتوج خلالها بأكثر من لقب.

ولم يتواجد اسم مهيب في قائمة الفريق الأولية للموسم المقبل لدوري السلة.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "فيسبوك"

إلى كل عشاق وجماهير النادي الأهلي، منذ اليوم الأول لي هنا، وأنا أدرك جيدًا قيمة القميص الذي أرتديه، والكيان الذي طالما حلمت أن أمثّله يومًا من الأيام. وبفضل الله، كان لي شرف أن أكون جزءًا من فريق أُطلق عليه "الجيل الذهبي" لنادٍ عريق مثل النادي الأهلي، فريق قدّم كل ما لديه لإسعاد جماهيره الوفية.

حققنا معًا 16 بطولة، بخلاف الجوائز الفردية التي حصلت عليها، وهذه البطولات والإنجازات ستظل دائمًا محفورة في ذاكرتي، ومضيئة في تاريخ كرة السلة للنادي.

مررت معكم في رحلتي بلحظات فرح لا تُنسى، ولحظات أخرى كادت أن تحطّمني، ولكن دعمكم وحبكم وثقتكم بي كانت الدافع الحقيقي لأكون جاهزًا في أي وقت أشارك فيه.

ويشهد الله أنني لم أبخل بمجهود أو نقطة عرق طوال هذه السنوات، وكان ما يميّز هذه الرحلة دائمًا هو روح العائلة داخل الفريق، وزملائي اللاعبين الذين تشرفت بالقتال بجانبهم، فقد كانوا أكثر من مجرد لاعبين.

تعلمت منكم الكثير، وتشرفت بالعمل معكم جميعًا، واكتسبت خبرات لا تُقدّر بثمن. كما عملت مع أجهزة فنية وإدارية وطبية بكل إخلاص من أجل هذا الكيان.

نعم، هذا الموسم تنتهي رحلتي داخل الملعب مع هذا الكيان، لكن الذكريات والبطولات وكل لحظة عشتها هنا ستبقى في قلبي ما حييت، وسيظل الأهلي جزءًا من قلبي أينما كنت.

أود أن أشكر كل شخص كان جزءًا من هذه الرحلة؛ شكرًا لمجلس الإدارة، وشكرًا للنشاط الرياضي على توفير كل ما أمكن لكتابة هذا التاريخ. وشكر خاص للمرحوم العامري فاروق على كل ما قدّمه في بناء هذا الجيل، وشكرًا لكل المحبين والداعمين لنا في كل مكان.

جماهير الأهلي الكرام، شكرًا على ست سنوات من الفخر والانتماء، شكرًا على كل لحظة دعم وهتاف، وشكرًا لأنكم جعلتم هذه الرحلة واحدة من أجمل فصول حياتي.

إلى اللقاء.

وتوج الأهلي في الموسم الجاري بلقب الدوري المصري لكرة السلة، وأنهى بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL باحتلال المركز الرابع.