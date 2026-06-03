بعثة المغرب تغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم

غادرت بعثة منتخب المغرب أراضيها متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونجح منتخب المغرب في الحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - أحمد رضا التكناوتي (الجيش الملكي)

الدفاع: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) - أنس صلاح الدين (أيندهوفن) - يوسف بلعمري (الأهلي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - زكريا الواحدي (جينك البلجيكي) - شادي رياض (كريستال بالاس) - نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا) - عيسى ديوب (فولام) - رضوان هلهال (ميشيلين البلجيكي)

الوسط: سفيان مرابط (ريال بيتيس) - نائل العيناوي (روما) - أيوب بوعدي (ليل الفرنسي) - سمير المرابط (ستراسبورج) - بلال الخنوس (شتوتجارت) - عز الدين أوناحي (جيرونا) - إسماعيل صيباري (أيندهوفن)

الهجوم: شمس الدين طالبي (سندرلاند) - سفيان رحيمي (العين) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - إبراهيم دياز (ريال مدريد) - جاسم ياسين (ستراسبورج) - أيوب الميموني (أينتراخت فرانكفورت)

وخاض منتخب المغرب وديتين أمام بوروندي وحقق الفوز بخماسية، قبل اكتساح مدغشقر برباعية نظيفة.

ويختتم المغرب استعداداته لكأس العالم بمواجهة النرويج يوم الأحد 7 يونيو، على ملعب ريد بول في نيويورك.

ويتولى محمد وهبي مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب المغربي منذ مارس الماضي، خلفا لوليد الركراكي.

وحقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخبات البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

ويفتتح المغرب مبارياته بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو، ثم مواجهة أسكتلندا يوم 20 يونيو.

ويختتم المغرب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هايتي يوم 25 يونيو.