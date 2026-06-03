ذا أثليتك: إدارة برشلونة تثق في حسم ملف كانسيلو مع الهلال

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

كانسيلو - لابورتا - برشلونة

تثق إدارة برشلونة في حسم ملف البرتغالي جواو كانسيلو مع الهلال السعودي.

ولعب كانسيلو معارا من الهلال إلى برشلونة ويرغب النادي الإسباني في استمراره.

وبحسب "ذا أثليتك"‘ فإن إدارة برشلونة تثق في قدرتها على الوصول إلى اتفاق مع الهلال حول شراء المدة المتبقية من عقد كانسيلو.

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ويمتد عقد كانسيلو مع الهلال حتى صيف 2027.

ويحاول برشلونة استغلال عدم حاجة الهلال الفنية للظهير البرتغالي، لتحويل الإعارة إلى بيع نهائي بأقل التكاليف.

ولعب كانسيلو مع الهلال 45 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 14 آخرين.

وبقميص برشلونة لعب 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 9، ولكن ذلك على فترتين أولهما موسم 2023-2024، والثانية في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وسبق لكانسيلو اللعب في أندية: بنفيكا وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ قبل أن ينضم للهلال في صيف 2024.

برشلونة الهلال السعودي جواو فيليكس
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