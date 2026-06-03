ريال مدريد يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

أردا جولر - ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني قميصه الجديد لموسم 2026-2027.

وظهر فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وفيدي فالفيردي وكيليان مبابي وتيبو كورتوا في الصور الدعائية لقميص الفريق الجديد.

وأشار النادي أن القميص مصنوع من المواد الأكثر تقدما ويتميز بتقنية HEAT.RDY، التي تنظم تدفق الهواء للحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات.

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وتأخر ريال مدريد في الإعلان عن القميص الجديد، إذ كان من المعتاد أن يعلن النادي عن قميص الموسم المقبل قبل نهاية الموسم المنصرم.

على أن يظهر به في المباراة الأخيرة بملعبه في الموسم.

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لكن يبدو أن خروج ريال مدريد بلا ألقاب جعل إدارة النادي تقرر تأجيل الإعلان عن القميص الجديد.

وسيشارك الملكي الموسم المقبل في 4 بطولات متنوعة هي: الدوري الإسباني - كأس ملك إسبانيا - كأس السوبر الإسباني - دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد
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