بعد التتويج بالدوري والسوبر.. انتهاء رحلة مجدي أبو المجد مع يد الأهلي الليبي

أعلن مجدي أبو المجد المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الأهلي الليبي انتهاء رحلته مع الفريق بعد موسم ناجح.

ونجح مجدي أبو المجد في قيادة الأهلي الليبي للتتويج بلقب كأس السوبر والدوري الليبي لكرة اليد في موسم مميز للفريق.

وعاد أبو المجد إلى مصر مؤخرا بعد انتهاء رحلته مع الأهلي الليبي، ومن المقرر أن يُعلن عن خطوته القادمة خلال الأيام المقبلة.

ويفاضل مجدي ابو المجد بين أكثر من عرض داخل مصر وخارجها.

جدير بالذكر أن مجدي أبو المجد قاد منتخب مصر للتتويج بكأس العالم للناشئين عام 2019.

كما سبق له تدريب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، قبل خوض تجربة تدريب الأهلي الليبي.