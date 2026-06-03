منتخب السنغال يتوج بكأس الأمم الإفريقية للناشئين

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 00:29

كتب : FilGoal

منتخب السنغال للناشئين

توج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة بعد الفوز على حساب تنزانيا في المباراة النهائية.

ونجح ناشئو السنغال في التتويج باللقب بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدم منتخب تنزانيا في الدقيقة السابعة من بداية المباراة عن طريق اللاعب حميس ميهامبو، لينتهي الشوط الأول بتقدم تنزانيا.

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وفي الشوط الثاني، أدرك منتخب السنغال التعادل في الدقيقة 64، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفاز المنتخب المصري بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد الفوز على حساب المغرب صاحب الأرض بهدفين نظيفين.

وحضر لاعبو المنتخب المصري المباراة النهائية من الملعب تمهيدا لتسلم ميداليات المركز الثالث.

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وتعد تلك المرة الثانية التي يتوج فيها المنتخب السنغالي بكأس الأمم الإفريقية للناشئين بعد نسخة 2023 التي أقيمت في الجزائر.

وعادل منتخب السنغال للناشئين بطولات منتخبات غانا ونيجيريا، ومالي، والكاميرون، وجامبيا، ولكل منهم بطولتين.

وتتأهل المنتخبات العشرة الأوائل إلى كأس العالم المقرر في قطر نهاية العام.

السنغال كأس الأمم الإفريقية للناشئين
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