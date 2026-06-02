على رأسهم الأهلي.. كيف تحول برنامج "مزايا كأس العالم" إلى مصدر دخل للأندية

مع ارتفاع تكاليف شراء اللاعبين وإعدادهم، باتت الأندية تجد في كأس العالم سلاحا ذو حدين.

قد يكون كأس العالم فرصة لتسويق اللاعبين وزيادة قيمتهم السوقية، ولكن على الجانب الآخر تخسر الأندية لاعبيها لغيابهم فترة ليست قليلة نتيجة المشاركة في التصفيات والإعداد لخوض المونديال، فضلا عن خطر الإصابات والإرهاق البدني الذي يصيب اللاعبين قبل خوض فترة الإعداد للموسم التالي.

زاد التوتر بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والأندية، خاصة الكبرى، ليصل الطرفان إلى صيغة تفاهم جديدة بطرح "برنامج مزايا الأندية" والذي يعد أحد أهم البرامج الاقتصادية المرتبطة بكأس العالم.

لم تعد تقتصر مشاركة اللاعبين في كأس العالم على تأدية الواجب الوطني فقط، بل أصبحت مصدر دخل مباشر للنادي.

قبل كأس العالم 2010، لم تكن الأندية تحصل على أي تعويض مالي من فيفا مقابل مشاركة لاعبيها في البطولة.

وكانت الأندية الكبرى، خصوصًا في أوروبا، ترى أنها تستثمر ملايين الدولارات في تطوير اللاعبين ودفع رواتبهم، ثم تخسر خدماتهم لأسابيع طويلة خلال كأس العالم دون مقابل.

هذا الخلاف تصاعد في بداية الألفية الجديدة، خاصة مع زيادة قيمة اللاعبين والعقود التجارية المرتبطة بهم، لذلك تم التوصل إلى اتفاق بين فيفا ورابطة الأندية الأوروبية عام 2008، نتج عنه إطلاق برنامج مزايا الأندية قبل مونديال جنوب أفريقيا 2010.

في البداية، بلغت قيمة البرنامج نحو 40 مليون دولار فقط، لكن مع مرور الوقت تضاعفت الأرقام.

بحسب بيانات فيفا الرسمية، ارتفع برنامج مزايا الأندية على النحو التالي:

40 مليون دولار في 2010

70 مليون دولار في 2014

209 ملايين دولار في 2018

209 ملايين دولار في 2022

355 مليون دولار في 2026 و2030

وكشف فيفا أن برنامج مكافآت 2022 منح 440 نادياً من 51 دولة مدفوعات كانت تُحتسب على أساس معدل يومي طوال فترة وجود اللاعبين مع منتخباتهم.

ونال مانشستر سيتي الإنجليزي أكبر حصة، والتي وصلت لـ 4.6 مليون دولار، وقتها.

ما هو برنامج مزايا الأندية؟

هذا البرنامج هو مبادرة تم إطلاقها تقديراً لمساهمة أندية كرة القدم في إنجاح تنظيم كأس العالم، بحيث يحرص على استفادة الأندية مالياً من حصة من أرباح البطولة، التي توزَّع بعد ختامها عبر الاتحادات الوطنية الأعضاء، على الأندية التي تركت لاعبيها للمشاركة في المونديال، بحسب التعريف الرسمي على موقع فيفا.

بمعنى آخر، عندما يُستدعي اللاعب للانضمام لمنتخب بلاده في كأس العالم، فإن النادي الذي ينتمي إليه اللاعب يحصل على تعويض مالي من فيفا.

كيف تُحسب الأموال؟

في مونديال 2022، شارك 837 لاعبًا يمثلون 440 ناديًا من 51 اتحادًا وطنيًا عبر القارات الست

خصص فيفا 209 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة كل لاعب 10.9 آلاف دولار أمريكي لكل يوم.

وتتضاعف تلك القيمة بحسب عدد أيام مشاركة كل لاعب في نهائيات كأس العالم، بدءًا من موعد انضمامه للمنتخب، حتى اليوم الأخير لآخر مباراة خاضها منتخب بلاده في البطولة.

ولا يرتبط التعويض بعدد دقائق اللعب أو الأداء داخل الملعب، بل يعتمد على فترة تواجد اللاعب مع منتخب بلاده خلال البطولة، بما يشمل فترة الإعداد الرسمية أيضًا.

المستفيد ليس نادي واحد

الأمر لا يتوقف على النادي الذي يلعب له اللاعب خلال فترة كأس العالم، ولكن فيفا قرر توزيع المبلغ الإجمالي المخصص للاعب على الأندية التي لعب لها خلال عامين، بحيث يحصل كل ناد على نسبة مئوية تتناسب مع الفترة التي قضاها اللاعب في صفوفه.

وهذا يعني أن أندية صغيرة ساهمت في تطوير اللاعبين يمكن أن تحصل على جزء من الأموال حتى لو لم يكن اللاعب موجودًا لديها وقت إقامة كأس العالم.

لماذا زادت الأموال إلى 355 مليون دولار؟

في سبتمبر 2025 أعلن فيفا رفع قيمة البرنامج إلى 355 مليون دولار لكأس العالم 2026، بزيادة تقارب 70% مقارنة بمونديالي روسيا وقطر.

وقرر فيفا لأول مرة أن تشمل المدفوعات، الأندية التي شارك لاعبوها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وليس فقط البطولة، مما وسع من عدد الأندية المستفيدة.

اتفاق تمديد برنامج مزايا الأندية كشف عنه فيفا عبر موقعه الرسمي، في وجود ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية، بعد اجتماع مع جياني إنفانتينو في 14 مارس 2023.

وتم الاتفاق وقتها على تمديد برنامج مزايا الأندية حتى عام 2030، والذي يلزم الأندية بالجدول الزمني للمباريات الدولية.

من الأكثر استفادة؟

ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة لـ 48 منتخبا، زادت الأندية المستفيدة من البرنامج.

وبحسب الأرقام الرسمية لفيفا، جاءت قائمة أكبر 10 أندية مستفيدة عام 2022، كالتالي:

مانشستر سيتي – 4.596 مليون دولار

برشلونة – 4.539 مليون دولار

بايرن ميونخ – 4.332 مليون دولار

ريال مدريد – 3.836 مليون دولار

باريس سان جيرمان – 3.835 مليون دولار

أياكس أمستردام – 3.495 مليون دولار

مانشستر يونايتد – 3.326 مليون دولار

تشيلسي – 3.255 مليون دولار

أتلتيكو مدريد – 3.232 مليون دولار

يوفنتوس – 3.049 مليون دولار

كما جاء توزيع أرباح الاتحاد الوطنية الأكثر استفادة من العوائد كالتالي:

الأهلي المستفيد الأكبر

سيكشف فيفا بعد مونديال 2026 عن الأندية المستفيدة نظير مشاركة لاعبيها في المونديال.

وبالطبع يظهر الأهلي كأكبر الأندية المصرية المستفيدة، بسبب مشاركة 8 لاعبين مع المنتخب المصري، ولاعب مع المنتخب المغربي وهو يوسف بلعمري.

كما سيستفيد الأهلي من مشاركة حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة للشباب، ورامي ربيعة لاعب العين الإماراتي، نظرا لرحيلهما عن النادي الأهلي في فترتي الانتقال في صيف 2025 ويناير 2026، وفقا للتعديل الجديد.