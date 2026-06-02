مصدر من الأهلي لـ في الجول: خياران لرحيل توروب.. وموقف النادي القانوني سليم

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - توروب

كشف مصدر من النادي الأهلي، عن مستجدات فسخ التعاقد مع الدنماركي يس توروب مدرب الفريق.

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي يرى أن موقفه القانوني سليم ويمكنه فسخ التعاقد مع يس توروب يوم 30 يونيو مع دفع 3 أشهر شرط جزائي دون الانتظار حتى الموسم الجديد."

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وكان توروب كشف في المؤتمر الصحفي لمباراة إنبي الأخيرة في الدوري عن رغبته في الاستمرار في منصبه "عقدي ما زال ممتدا لمدة موسمين وأرسلت للنادي خطتي لفترة الإعداد للموسم الجديد، والقرار الأخير في يد النادي".

وعن موعد رحيل توروب، أشار المصدر إلى طريقان سيسلك الأهلي أحدهما "الأهلي أمامه خياران إما الانتظار حتى 30 يونيو ودفع 3 شهور الشرط الجزائي، أو محاولة التسوية مع المدرب خلال الأيام المقبلة."

وأتم المصدر "لن يعلن الأهلي عن المدرب القادم إلا بعد الانتهاء من ملف توروب نهائيا."

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

يواصل النادي الأهلي العمل من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد لخلافة الدنماركي يس توروب لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع البرتغالي كارلوس كارفهال على استقدام 6 مساعدين وراتب قدره 4 ملايين و750 ألف يورو سنويا قبل توقف المفاوضات، فيما اتفق مع مارك فان بوميل على تولي الفريق ولكن الخلاف المادي أعاق إتمام التعاقد.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

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