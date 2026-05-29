في الجول يكشف تطور مفاوضات الأهلي مع كارفهال وفان بوميل لخلافة توروب

يواصل النادي الأهلي العمل من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد لخلافة الدنماركي يس توروب لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وتوصل الأهلي لاتفاق سابق مع توروب على فسخ التعاقد عقب نهاية الموسم إلا أنه تراجع عن الاتفاق. (طالع التفاصيل)

ويكشف FilGoal.com تطور مفاوضات الأهلي مع كارفهال وفان بوميل لخلافة توروب

توصل الأهلي لاتفاق مع البرتغالي كارلوس كارفهال على استقدام 6 مساعدين وراتب قدره 4 ملايين و750 ألف يورو سنويا، لكن النادي قرر إيقاف المفاوضات وعدم إرسال العقود للمدرب لتوقيعها.

وفي الوقت الحالي الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع مارك فان بوميل لكن الخلاف المادي يعيق إتمام التعاقد.

وطلب الهولندي 4 ملايين و250 ألف يورو سنويا، وتوقف عرض الأهلي عند 3 ملايين 600 ألف يورو.

وأبدى ياسين منصور نائب رئيس الأهلي استعداده للمساهمة في دفع رواتب الجهاز الفني الجديد.

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وعلم FilGoal.com سابقا أن الأهلي قرر الانتظار حتى 30 يونيو المقبل وسيتم فسخ عقد الدنماركي وفقا للشرط الجزائي والمقدر براتب 3 أشهر.

وسيخوض النادي جولة مفاوضات جديدة مع المدرب، وإذا لم يتوصلا لاتفاق سيتم فسخ العقد في نهاية يونيو المقبل.

وعندما سئل الدنماركي في المؤتمر الصحفي قال: "حضور وكيلي للقاهرة للتفاوض على فسخ العقد؟ متمسك بالإجابة على أن عقدي ما زال به موسمين وباستثناء ذلك لا يوجد رد آخر".

وأتم "هل سأودع اللاعبين اليوم؟ كما أكدت وقلت للاعبين في غرفة الملابس أتمنى لمن سيذهبون إلى كأس العالم التوفيق ومن سيحصلون على راحة أن يستمتعوا بها وكما أكدت لكم أرسلت خطتي الخاصة بالموسم المقبل للإدارة".

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.