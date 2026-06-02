نيوكاسل يعلن رحيل 4 لاعبين

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 19:51

كتب : FilGoal

أرون رامسديل - نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي رحيل 4 لاعبين بعد نهاية الموسم.

وكان كيران تريبير وإميل كرافت أول الراحلين عن صفوف نيوكاسل، بعد نهاية عقديهما مع النادي.

وكشف نيوكاسل عبر موقعه الرسمي، عن رحيل حارسي المرمى جون رودي، وماكس تومسون.

كما أعلن نيوكاسل رحيل آرون رامسديل بعد نهاية إعارته ليعود إلى ناديه الأصلي ساوثامبتون، بالإضافة إلى مات تارجت.

وأوضح النادي أن حارس المرمى مارك جيليسبي سيستمر في صفوف الفريق لمدة عام آخر.

وشارك رامسديل في 23 مباراة مع نيوكاسل في جميع المسابقات الموسم الماضي.

كما يرحل مات تارجت الذي لعب رفقة ميدلسبره الموسم الماضي.

وكان تارجت أحد أوائل صفقات إيدو هاو مدرب نيوكاسل، وشارك بالفعل في 47 مباراة رفقة الفريق بعد انضمامه من أستون فيلا في يناير 2022.

واحتل نيوكاسل الموسم الماضي المركز الـ 12 برصيد 49 نقطة.

ولن يشارك نيوكاسل الموسم المقبل في أي بطولة أوروبية.

