قائمة كأس العالم - خوسانوف و"بطل مواجهة مصر" على رأس اختيارات كانافارو لمنتخب أوزبكستان

أعلن فابيو كانافارو مدرب أوزبكستان، قائمة المنتخب النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم يوم 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ويستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي، على رأس قائمة أوزبكستان للمونديال.

كما تواجد في القائمة أوستون أورونوف لاعب بيرسيبوليس الإيراني، والذي سجل هدفين في شباك المنتخب المصري خلال دورة العين الدولية الودية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: أوتكير يوسوبوف (نافباخور الأوزبكي)، عبد الواحد نيماتوف (ناساف كارشي الأوزبكي)، بوتيرالي إرجاشيف (نيفتشي باكو الأذربيجاني).

الدفاع: رستم عاشورماتوف (استقلال طهران الإيراني) - فاروخ سايفيف (نيفتشي باكو الأذربيجاني) - خوجياكبار أليجونوف (باختاكور الأوزبكي) - شيرزود نصرولاييف (ناساف الأوزبكي) - عمر إيشمورودوف (ناساف الأوزبكي) - عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي) - عبد الله ييف (دبا الإماراتي)، بهروز كريموف (سورخان الأوزبكي)، جاخونجير أوروزوف (دينامو سمرقند الأوزبكي)، أوازبيك أولماساليف (إيه جي إم كي الأوزبكي).

الوسط: أوتابيك شوكوروف (بني ياس الإماراتي)، جلال الدين ماشاريبوف (استقلال طهران الإيراني)، أوديلجون هامروبيكوف (تراكتور الإيراني)، أوستون أورونوف (بيرسيبوليس الإيراني)، جمشيد إسكندروف (نيفتشي باكو الأذربيجاني)، دوستونبيك خامداموف (باختاكور الأوزبكي)، عباس بيك فايزولاييف (إسطنبول باشاك شهير التركي)، أكمل موزجوفوي (باختاكور الأوزبكي)، عزيزجون جانييف (البطائح الإماراتي)، شيرزود إيسانوف (بخارى الأوزربكي)

الهجوم: إلدور شومورودوف (إسطنبول باشاك شهير التركي)، إيجور سيرجيف (بيرسيبوليس الإيراني)، عزيزبيك أمونوف (بخارى الأوزبكي).

ويتواجد منتخب أوزبكستان في المجموعة الـ 11 بكأس العالم، إلى جانب البرتغال، والكونغو الديقراطية، وكولومبيا.