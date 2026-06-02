طائرة - "واحدة من أصعب لحظات حياتي".. أيسل نديم تعلن رحيلها عن صفوف الزمالك

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 18:46

كتب : FilGoal

أيسل نديم - طائرة سيدات الزمالك

أعلنت أيسل نديم لاعبة فريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك رحيلها عن صفوف الفريق.

وانتهى تعاقد أيسل نديم مع الزمالك بنهاية الموسم المنصرم دون الوصول إلى اتفاق حول تجديده.

ووصفت أيسل نديم إعلان رحيلها عن الزمالك بواحد بأصعب اللحظات التي مرت بها في حياتها.

وكتبت أيسل نديم عبر "إنستجرام": "إلى جمهور نادي الزمالك العظيم.. اليوم أكتب لكم واحدة من أصعب لحظات حياتي.. لحظة الوداع"

"بعد سنوات مليئة بالتحديات والذكريات والانتصارات، حان الوقت لإعلان نهاية رحلتي مع نادي الزمالك، رحلة كانت كالحلم الجميل، لكن ككل الأشياء الجميلة لا تدوم، وتبقى الذكريات في القلوب للأبد"

"لقد حان وقت الرحيل عن نادي الزمالك.. رحيل لم أكن أتمنى أن يأتي الآن، لكنه بات أمرًا حتميًا لا مفر منه. 8 سنوات مرت داخل هذا الكيان العظيم، فخورة فيها بكل لحظة، سعيت خلالها دائمًا لأن أكون على قدر اسم الزمالك وتاريخه الكبير. فخورة بكل بطولة حققناها معًا، وبكل لحظة فرح عشناها سويًا، وبكل ذكرى صنعتها جماهير الزمالك التي كانت دائمًا السند والداعم الحقيقي في كل الظروف"

"شكرًا لكم على الحب، وعلى المساندة التي لم تنقطع يومًا، شكرًا لأنكم كنتم دائمًا مصدر القوة والدافع في الوقت الصعب، وستبقى هتافاتكم وذكرياتكم رفيقة لي في كل الخطوات القادمة.اليوم تنتهي رحلتي داخل نادي الزمالك، وسأظل دائمًا ممتنة وفخورة لأنني كنت يومًا جزءًا من هذا الكيان الكبير. شكرًا نادي الزمالك العظيم.. شكرًا على كل شيء!".

ولعبت أيسل نديم في صفوف الزمالك على مدار 8 سنوات وحققت العديد من البطولات.

