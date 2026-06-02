Gaming - إطلاق طور جديد من EA Sports في FC 26 بتواجد 48 منتخبا

توسع شركة EA Sports FC نطاق اللعبة من خلال تحديث جديد يقرب المشجعين أكثر عبر لعبة FC 26 وFC Mobile.

وسيتم إطلاق الطور الجديد من تحديث "لعبة العالم" يوم 4 يونيو.

ويمنح تحديث لعبة العالم المشجعين فرصة قيادة منتخباتهم نحو المجد، وصناعة حكاياتهم الكروية الخاصة، وإعادة كتابة التاريخ، كما تتيح شراكات الترخيص المُعلنة حديثا مع البرازيل وإسبانيا والبرتغال للاعبين تمثيل بعض من أكثر أمم كرة القدم شهرة في العالم، من خلال أطقم وشعارات ومجسمات لاعبين رسمية.

وجاءت قائمة المنتخبات عبر التحديث كالتالي:

السعودية – التشيك – ألمانيا – إندونيسيا – نيوزيلندا – البرتغال – السنغال – تركيا – ويلز – قطر – كرواتيا – فرنسا – أيسلندا – استراليا – بولندا – اسكتلندا – بلجيكا – أوزبكستان – المغرب – الكونغو الديمقراطية – فنلندا – المجر – المكسيك – باراجواي – الأرجنتين – سويسرا – أوروجواي – تونس – كولومبيا – إنجلترا – هولندا – كوريا الجنوبية – بنما – رومانيا – السويد – أمريكا – البرازيل – كندا – الإكوادور – هايتي – كوت ديفوار – النرويج – أيرلندا – إسبانيا – أوكرانيا – البوسنة والهرسك – كاب فيردي – الدنمارك – غانا – إيطاليا – أيرلندا الشمالية – النمسا – جنوب إفريقيا.

ويغيب منتخب مصر عن طور اللعبة الجديد.

يقدّم تحديث لعبة العالم طور بطولة جديدا كليا لكل من FC 26 وFC Mobile، إذ يضم طور البطولة في FC 26 مشاركة 48 فريقا يتنافسون عبر 3 جولات من مباريات دور المجموعات، وبعد ذلك تبدأ الأدوار الإقصائية من دور الـ 32 وصولا إلى نهائي البطولة.

أما في FC Mobile، فيمكن للاعبين الدخول مباشرة إلى الأدوار الإقصائية من خلال إعداد جدول دور الـ16 قابل للتخصيص لقيادة فريقهم نحو الفوز.