خبر في الجول – رحيل عبد المنصف وأحمد سمير عن البنك الأهلي

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 16:38

كتب : عمرو نبيل

محمد عبد المنصف

قرر الثنائي محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى وأحمد سمير المدرب العام في الجهاز الفني للبنك الأهلي الرحيل عن النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد المنصف وأحمد سمير قررا الرحيل عن البنك الأهلي عقب انتهاء الموسم.

وأعلن نادي البنك الأهلي في وقت سابق تجديد عقد أيمن الرمادي واستمراره كمدرب للفريق خلال الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي ناصر منسي: رفضت الانتقال للبنك الأهلي من أجل الزمالك.. ولا نتأثر قبل مواجهة الأهلي البنك الأهلي يقلب تأخره لفوز قاتل على مودرن سبورت الجونة يعقد مهمة فاركو.. والبنك الأهلي يفوز على زد بثنائية

وأوضح النادي أن القرار في إطار حرص لجنة الكرة على تحقيق الاستقرار الفني واستكمال مسيرة العمل التي بدأها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية بما يواكب طموحات النادي في الظهور بشكل مميز خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرمادي تولى تدريب الفريق في أغسطس الماضي خلفا لطارق مصطفى.

وأنهى البنك الأهلي موسمه في الدوري في المركز الثالث برصيد 48 نقطة خلال المجموعة الثانية التي كانت تنافس لتجنب الهبوط.

وابتعد البنك الأهلي عن زد الثاني بفارق نقطة، بينما عن وادي دجلة متصدر المجموعة بفارق 5 نقاط.

محمد عبد المنصف أحمد سمير البنك الأهلي
نرشح لكم
آدم كايد يعتذر عن عدم خوض وديتي فلسطين ضد قيرجستان خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق خبر في الجول – عبد الحفيظ يجتمع مع لجنة الكشافين لبحث آليات العمل في الموسم الجديد خبر في الجول – عموتة يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي في الجول يكشف كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي كامل أبو علي: أتمنى حضور جماهير المصري بعشرة أضعاف العدد في نهائي كأس الرابطة
أخر الأخبار
منتخب البرازيل يصل الولايات المتحدة تمهيدا لملاقاة مصر قبل كأس العالم 20 دقيقة | في المونديال
آدم كايد يعتذر عن عدم خوض وديتي فلسطين ضد قيرجستان 26 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – رحيل عبد المنصف وأحمد سمير عن البنك الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
محمد السيد: لهذا السبب احتفلت بطريقة مستفزة أمام جمهور المغرب 52 دقيقة | الكرة المصرية
الاتفاق يعلن رحيل فينالدوم ساعة | سعودي في الجول
من الفشل أمام W-M إلى ابتكار 4-2-4.. ثورة البرازيل التكتيكية في كأس العالم ساعة | تقرير في الجول
أس: ريال مدريد يقترب من حسم صفقة كوناتي ساعة | ميركاتو
منافس مصر - منتخب إيران يلاقي جرينادا وديا بدلا من بورتوريكو 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 4 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا
/articles/530177/خبر-في-الجول-رحيل-عبد-المنصف-وأحمد-سمير-عن-البنك-الأهلي