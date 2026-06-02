الاتفاق يعلن رحيل فينالدوم

أعلن نادي الاتفاق السعودي رحيل قائده الهولندي جيني فينالدوم.

وينتهي تعاقد فينالدوم مع الاتفاق بنهاية الموسم الجاري.

وكان النادي قد أعلن رحيل مدربه سعد الشهري، ومهاجمه أحمد حسن "كوكا".

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن فينالدوم يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده.

وساهم فينالدوم في 34 هدفا مع الاتفاق في الموسم المنصرم بتسجيل 17 وصناعة 7 آخرين.

وشارك فينالدوم مع الاتفاق في 107 مباريات في مختلف المسابقات وسجل 39 هدفا وصنع 17 آخرين.

وسبق وأن خاض فينالدوم 237 مباراة بقميص ليفربول على مدار خمسة مواسم.

وتوج اللاعب الهولندي خلال تلك الفترة بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2021.