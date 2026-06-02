قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات النهائية لـ كأس العالم.. واستبعاد مدافع الهلال

أعلن فرينشينزو مونتيلا مدرب تركيا القائمة النهائية لفريقه للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب تركيا للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وشهدت القائمة تواجد كينان يلديز وأردا جولر ضمن 26 لاعبا بعدما تم تقليص القائمة المبدئية التي ضمت 35 لاعبا.

فيما تم استبعاد يوسف أكشيجيك مدافع الهلال السعودي، بعد تواجده في القائمة المبدئية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: ألتاي بايندير (مانشستر يونايتد) - ميرت جونوك (فنربخشة) - أوجورجان تشاكير (جالاتاسراي).

الدفاع: عبد الكريم برداقجي (جالاتاسراي) - أميريح ديميريل (أهلي جدة) - تشاجلار سويونشو (فنربخشة) - إرين إلمالي (جالاتاسراي) - فيردي كاديوغلو (برايتون) - ميرت مولدور (فنربخشة) - أوزان كاباك (هوفنهايم) - سامت أكايدين (ريزه سبور)- زكي تشيليك (روما).

الوسط: هاكان تشالهان أوجلو (إنتر) - إسماعيل يوكسيك (فنربخشة) - كان أيهان (جالاتاسراي) - أوركون كوتشكو (بشيكتاش) - صالح أوزكان (بوروسيا دورتموند)

الهجوم: أردا جولر (ريال مدريد) - باريس ألبر يلماز (جالاتاسراي) - جان أوزون (آينتراخت فرانكفورت) - دينيز جول (بورتو). عرفان جان كاهفيجي (فنربخشة) - كينان يلديز (يوفنتوس) - كريم أكتوركوجلو (فنربخشة) - أوجوز أيدين (فنربخشة) - يونس أكجون (جالاتاسراي)

ويتواجد منتخب تركيا في المجموعة الرابعة مع أستراليا وأمريكا وباراجواي.