خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 12:36

كتب : عمرو نبيل

رضا شحاتة - كهرباء الإسماعيلية

توصل نادي مودرن سبورت لاتفاق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق خلفا لأحمد سامي.

وكانت التجربة الأخيرة لرضا شحاتة في بطولة الدوري مع كهرباء الإسماعيلية.

وحسبما FilGoal.com فإن نادي مودرن سبورت توصل لاتفاق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق لمدة موسم.

أخبار متعلقة:
مودرن سبورت يعلن رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق أحمد سامي يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب مودرن سبورت بهدف المتولي.. مودرن سبورت يفوز على فاركو ويقربه من الهبوط البنك الأهلي يقلب تأخره لفوز قاتل على مودرن سبورت

واحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري خلال مجموعة تجنب الهبوط.

وهبط كهرباء الإسماعيلية إذ كان يبتعد عن العاشر والمؤدي للبقاء بفارق 4 نقاط، وكان يحتله الاتحاد السكندري.

وأعلن مودرن سبورت في وقت سابق رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

واختتم الفريق الموسم بالخسارة بنتيجة 3-1 من المقاولون العرب في مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وجاء بيان النادي

يتقدم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير لـ أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي.

ويتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم القادم خلال الفترة المقبلة.

وتولى سامي تدريب مودرن سبورت خلفا لمجدي عبد العاطي في ديسمبر الماضي.

وخلال 26 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات فقط وتعادل في 12 وخسر 9 مباريات.

وتوقف مشوار الفريق في كأس مصر عند دور الـ 16 ولم يتأهل من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط.

وسبق لسامي تدريب أندية: طلائع الجيش ومصر للمقاصة وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

رضا شحاتة كهرباء الإسماعيلية مودرن سبورت
نرشح لكم
خبر في الجول – عبد الحفيظ يجتمع مع لجنة الكشافين لبحث آليات العمل في الموسم الجديد خبر في الجول – عموتة يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي في الجول يكشف كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي كامل أبو علي: أتمنى حضور جماهير المصري بعشرة أضعاف العدد في نهائي كأس الرابطة لمواجهة المصري.. إنبي إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على وادي دجلة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد
أخر الأخبار
قائمة غانا – سيمينيو وإنياكي ويليامز على رأس الاختيارات لـ كأس العالم 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات النهائية لـ كأس العالم.. واستبعاد مدافع الهلال 21 دقيقة | في المونديال
بايرن يتحرك من أجل ضم إسماعيل صيباري 30 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق 40 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ليفربول يتوصل لاتفاق مبدئي مع إيراولا 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من ملعب السلة إلى كرة القدم.. تأثير "التايم أوت" على اللعبة والظهور في كأس العالم ساعة | في المونديال
قائمة السنغال - ماني وميندي وسار على رأس الاختيارات النهائية في كأس العالم ساعة | في المونديال
خبر في الجول – عبد الحفيظ يجتمع مع لجنة الكشافين لبحث آليات العمل في الموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 4 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا
/articles/530166/خبر-في-الجول-مودرن-سبورت-يتفق-مع-رضا-شحاتة-لتدريب-الفريق