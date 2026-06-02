خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق

وكانت التجربة الأخيرة لرضا شحاتة في بطولة الدوري مع كهرباء الإسماعيلية.

وحسبما FilGoal.com فإن نادي مودرن سبورت توصل لاتفاق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق لمدة موسم.

واحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري خلال مجموعة تجنب الهبوط.

وهبط كهرباء الإسماعيلية إذ كان يبتعد عن العاشر والمؤدي للبقاء بفارق 4 نقاط، وكان يحتله الاتحاد السكندري.

وأعلن مودرن سبورت في وقت سابق رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

واختتم الفريق الموسم بالخسارة بنتيجة 3-1 من المقاولون العرب في مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وجاء بيان النادي

يتقدم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير لـ أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي.

ويتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم القادم خلال الفترة المقبلة.

وتولى سامي تدريب مودرن سبورت خلفا لمجدي عبد العاطي في ديسمبر الماضي.

وخلال 26 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات فقط وتعادل في 12 وخسر 9 مباريات.

وتوقف مشوار الفريق في كأس مصر عند دور الـ 16 ولم يتأهل من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط.

وسبق لسامي تدريب أندية: طلائع الجيش ومصر للمقاصة وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.