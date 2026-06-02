رومانو: ليفربول يتوصل لاتفاق مبدئي مع إيراولا

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 12:33

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا - بورنموث

ذكرت جريدة ذا تايمز أن نادي ليفربول يقترب من التوصل لاتفاق مع أندوني إيراولا من أجل تولي تدريب الفريق خلفا لأرني سلوت.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول أحرزت تقدما في المفاوضات مع المدرب الإسباني، الذي تولى تدريب بورنموث في المواسم الـ3 الأخيرة.

وأضاف التقرير أن إيراولا يرغب في اصطحاب مساعده تومي إلفيك معه إلى ملعب أنفيلد ضمن الجهاز الفني الجديد.

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بعدها، أفاد فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن ليفربول توصل لاتفاق مبدئي مع إيراولا.

وقال رومانو إن المفاوضات شهدت تقدماً كبيراً خلال الـ48 ساعة الماضية، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

في أبريل الماضي، أعلن نادي بورنموث أن مدربه أندوني إيراولا سيغادر النادي بنهاية موسم 2025-2026.

ليضع بذلك حدًا لفترة ناجحة استمرت 3 أعوام مع الفريق.

منذ تعيينه، واصل النادي المنافسة في الدوري الإنجليزي، وحقق أبرز إنجازاته بتسجيل رقم قياسي في عدد النقاط بلغ 57 نقطة في موسم 2025-26، ما مكنه من تحقيق أفضل مركز في تاريخه باحتلال المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.

قبل أيام، أعلن نادي ليفربول رحيل مدربه أرني سلوت عن تدريب الفريق.

ووفقا للتقارير توصل الطرفان إلى قرار الانفصال بعد تقييم ما بعد نهاية الموسم، ليُسدل الستار على تجربة المدرب الهولندي مع الريدز.

وحقق سلوت مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.

وخاض مع الريدز الموسم الحالي 57 مباراة محققا 28 انتصارا، و9 تعادلات، و20 هزيمة.

وأنهى ليفربول الدوري في المركز الخامس المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ليفربول أندوني إيراولا أرني سلوت
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