تشيلسي يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

جماهير تشيلسي - نهائي كأس الاتحاد

أعلن نادي تشيلسي عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة نايكي.

وتم الكشف عن قميص تشيلسي الأساسي الجديد للموسم المقبل، باللون الأزرق بالكامل، مع خطوط صفراء.

ويزين شعار بطل كأس العالم للأندية 2025 صدر القميص.

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وشارك كول بالمر ومعظم نجوم الفريق في الدعاية للقميص الجديد.

وانطلقت حملة الدعاية بعبارة: "يوجد أسد بداخل كل واحد منا. شجاع لا يعرف الخوف، وعنيد لا يتوقف، ومستحيل السيطرة عليه".

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وأنهى تشيلسي الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي في المركز العاشر.

وبذلك فشل الفريق في التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

تشيلسي
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