تشيلسي يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027
الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 11:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي تشيلسي عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة نايكي.
وتم الكشف عن قميص تشيلسي الأساسي الجديد للموسم المقبل، باللون الأزرق بالكامل، مع خطوط صفراء.
ويزين شعار بطل كأس العالم للأندية 2025 صدر القميص.
وشارك كول بالمر ومعظم نجوم الفريق في الدعاية للقميص الجديد.
وانطلقت حملة الدعاية بعبارة: "يوجد أسد بداخل كل واحد منا. شجاع لا يعرف الخوف، وعنيد لا يتوقف، ومستحيل السيطرة عليه".
وأنهى تشيلسي الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي في المركز العاشر.
وبذلك فشل الفريق في التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم المقبل.
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