خبر في الجول – عموتة يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي

دخل المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي السابق ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي خلفا للدنماركي يس توروب.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن عموتة أحد الأسماء البارزة حاليا لتدريب الفريق.

ويرى النادي أن عموتة يملك سيرة ذاتية قوية وتوج من قبل بلقب دوري أبطال إفريقيا وحقق العديد من الإنجازات خلال تجاربه السابقة.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.

وكان قد علم FilGoal.com أنه في الوقت الحالي الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع مارك فان بوميل لكن الخلاف المادي يعيق إتمام التعاقد.

وطلب الهولندي 4 ملايين و250 ألف يورو سنويا، وتوقف عرض الأهلي عند 3 ملايين 600 ألف يورو.

وأبدى ياسين منصور نائب رئيس الأهلي استعداده للمساهمة في دفع رواتب الجهاز الفني الجديد.

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وعلم FilGoal.com سابقا أن الأهلي قرر الانتظار حتى 30 يونيو المقبل وسيتم فسخ عقد الدنماركي وفقا للشرط الجزائي والمقدر براتب 3 أشهر.

وسيخوض النادي جولة مفاوضات جديدة مع المدرب، وإذا لم يتوصلا لاتفاق سيتم فسخ العقد في نهاية يونيو المقبل.

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.